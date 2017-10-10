“Ampute takımının önünde eğiliyorum”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü salı günleri gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında dünya ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Avrupa’da Şampiyon olması ile ilgili konuşan ve ayağa kalkarak başarılarının önünde eğildiğini söyleyen Ünlü “O ruhu yaşayarak büyük zafer kazandıkları için teşekkür ediyorum ve önlerinde eğiliyorum. Türk milletinin böyle bir mutluluğa ihtiyacı vardı. MHP camiasında uzun yıllar boyunca siyaset yapmış herkes için gün devletin yanında olma günüdür. İnandığımız bir davamız ve güvendiğimiz bir milletimiz var. Türkiye büyük bir devlet ve 16 Nisan da sistem değişikliği ile kimseye pabuç bırakmayacaktır. Hangi devlet olursa olsun bize vize koyuyorsa biz de aynı şartlarda vize koyma cesareti gösterebilen bir devletiz. Menfaatlerimiz her şeyin üstündedir. Bizim dik duruşumuz devam etmektedir. Diğer siyasi partiler de MHP gibi devletin yanında olduğunu duyurmak zorundadır. Bunları yapmaya devam edersek 2023’te Türkiye lider ülke olacaktır” dedi.

HÜKÜMETE DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

MHP Kocaeli İl Teşkilatı olarak çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Ünlü, “Malumunuz üzere geçtiğim Pazar günü MHP Genel Merkezimizin düzenlemiş olduğu etkinlikte KERKÜK için sesimizi dünyaya duyurduk. Bize ne işiniz var Kerkük’te diyenlere inat, Kerkük’e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizler bunu diyenlerin, ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Zira; bunu diyenler ABD’ye dönüp ne arıyorsunuz Irak’ta, Suriye’de demiyorlar, diyemiyorlar. Güney sınırlarımız boyunca sahneye koyulan ihanet kampanyası mutlaka kaynağında mahvedilmelidir. Bu durum Türkiye için bir varoluş meselesidir. İdlib’ de geri duramayız, Afrin’de ki fitne ve düşmanlıklara sessiz kalamayız. Bölgemizde servisi yapılan Bizans entrikalarına, konusu ölüm ve vahşet olan dehşet verici kapışmaya Türkiye milli gücüyle ve birlik ruhuyla karşı durmalıdır. İŞİD, FETÖ, PYD-YPG, PKK ve benzeri cinayet örgütlerine Türk milletinin gazabı, Türk devletinin kudreti gösterilmelidir. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak duruşumuz budur. Bu çerçevede hükümete olan desteğimiz devam edecektir” dedi.

Ayşegül KALAYCI

