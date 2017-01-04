Anadolu Yıldızları projesinde basketbolcular Çanakkale’de

Gençlik Spor Bakanlığı tarafından organize edilen her Anadolu Yıldızları projesi kapsamında basketbol maçları Çanakkale’de başlıyor.

12 İl karmasının mücadele edeceği kız ve erkeklerde, amaç Milli Takıma sporcu kazandırmak.

AMAÇ TÜRK BASKETBOLUNA YENİ YILDIZLAR KAZANDIRMAK

Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman, İl karmasını titizlikle seçtiklerini, okul ve kulüplerin yetenekli oyuncularını karmaya dahil ettiklerini söyledi. Kahraman, geçen yılda yapılan bu organizasyonda yer alan oyunculara bu yıl şans vermediklerini ifade etti. Anadolu Yıldızları Basketbol projesinde teknik adam olarak Erkan Metin, Varan Aslan, Deniz Enç ve Zeynep Tosun görev yapıyor. Bugün Çanakkale’de başlayacak, iki gün sürecek olan organizasyonda ilimiz karması ile birlikte kız ve erkekler 127e takım bulunuyor.