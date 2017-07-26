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Analiz Özel Öğretim Kursu'ndan büyük başarı

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Analiz Özel Öğretim Kursu'ndan büyük başarı
İzmit’te kaliteli eğitimci kadrosuyla hizmet veren Analiz Özel Öğretim Kursu ciddi başarılara imza atmaya başladı.

Analiz Özel Öğretim Kursu öğrencisi Mustafa Mert Sülün, Kocaeli 1.’si ve Türkiye 17.’si oldu
İzmit Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi N: 44 adresinde hizmet veren Analiz Özel Öğretim Kursu ciddi başarılara imza atmaya başladı. Seçkin eğitimci kadrosu ve modern binasıyla fark yaratan Analiz Özel Öğretim Kursu bu yıl LYS’de Kocaeli 1.’sini çıkardı. Kocaeli 1.’si ve Türkiye 17.’si olan başarılı öğrenci Mustafa Mert Sülün öğretmenlerinin ve tüm Kocaeli’nin gururu oldu.

YGS VE LYS’YE HAZIRLIYOR
İlimizin tanınmış Fizik Öğretmenlerinden Nejdet ARAS, Matematik öğretmeni Serkan ve lker DİYAPOĞLU’nun kurucusu olduğu Analiz Özel Öğretim Kursu 9, 10, 11 ve 12. sınıf ve ile liseyi bitirmiş öğrencileri YGS ve LYS kurslarına hazırlıyor. Az öğrenci birebir eğitim mantığıyla hareket eden Analiz Özel Eğitim Kursu bu yıl LYS’de Türkiye 17.’si çıkarmanın yanısıra çok sayıda öğrenciyi de ilk bine sokmayı başardı. LYS’de Kocaeli 1.’si olan Mustafa Mert Sülün’ün dereceleri şöyle: MF1 Türkiye 34.’sü, MF2 Türkiye 18.’si, MF3 Türkiye 17.’si ve MF4 Türkiye 28.’si.

YÖNTEMİ BİLİYORUZ
Başarı için yöntemin ne olduğunu Analiz Özel Öğretim Kursu’nun çok iyi bildiğini belirten fizik öğretmeni Nejdet ARAS Kocaeli 1.’si olan Mustafa Mert Sülün ve tüm öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek nasıl bir misyonları olduğunu şöyle anlattı: ‘’Adaletli, dürüst, samimi ve genç öğretmen kadrosuyla, bilim ve teknolojiyi ön planda tutan, öğrenmeyi öğreten eğitim sistemi sayesinde, ailesi ve ülkesine yararlı, sürekli gelişmeyi benimsemiş, öğrenciler yetiştirmek hedefimiz.

GÜÇ BİRLİĞİ SAĞLAYARAK
Amacımız bilgi birikimi, beceri ve teknolojiyi etkin kullanarak, ülkemizin önde gelen kadrolarıyla kaliteli bireyler yetiştiren, bu süreçte öğrencilerimiz, mezunlarımız ve velilerimiz ile birlikte güç birliği sağlayarak, geleceğin zeki fertlerini yetiştirmektir. Bu yüzden eğitim-öğretimde, araştırmada ve topluma hizmette en iyiye ulaşmış eğitim kurumu olmak, kusursuz eğitim vererek dünyanın ve ülkemizin en iyi üniversitelerine her yıl artan sayıyla öğrenci yetiştiren en güçlü eğitim ve öğretim kuruluşu haline gelmektir.”

Analiz Özel Eğitim Kursu’nun telefonu: 0553 931 41 20-0262 331 41 20
 

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