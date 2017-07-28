Anaokulu binası ihalesi için 10 firma teklif verdi

Bedeli 2 milyon 100 bin 226,99 TL olan Dilovası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu sahası üzerine yapılacak olan anaokulu binası ihalesi için Seryapıt Yapı İnşaat ve Koç Kayalar 1 milyon 126 bin 810 TL teklif verdi.

Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dilovası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu sahası üzerine bir adet anaokulu binası yapımı ve çevre tanzimi işi ihalesi bugün Milli Eğitim Müdürlüğü’nün toplantı salonunda gerçekleşti. İhalenin Başkanlığını Sadık Uysal yaparken, yardımcılıklarını ise Tarık Topaloğulları, Mustafa Dursun, Emel Akalın ve Mahmut Komaz üstlendi. Bedeli 2 milyon 100 bin 226,99 TL olan ihaleye 10 firma istekli oldu. En az teklifi veren 1 milyon 126 bin 810 TL ile Seryapıt Yapı İnşaat ve Koç Kayalar hafriyat oldu.

Çiğdem ARMAĞAN

Teklif veren firmalar şöyle:

Akgöl İnşaat (Mustafa Akgöl): 1 milyon 770 bin TL

Altaylar Mimarlık Metal İnşaat: 1 milyon 682 bin TL

Ramses Elektrik Metal İnşaat: 1 milyon 634 bin TL

AKM Yapı Dekorasyon İnşaat: 1 milyon 924 bin 400 TL

Seryapıt Yapı İnşaat ve Koç Kayalar hafriyat: 1 milyon 126 bin 810 TL

Bülent Tekin ve Salihoğul Marmara Hafriyat iş ortaklığı: 1 milyon 575 bin TL

Ataman Mühendislik (Mehmet Feyzi Ataman): 1 milyon 657 bin 600 TL

Onur Kaya- Onur Yapı: 1 milyon 418 TL

Genç Yapı (Emirhan Genç)- Sarıgül Mühendislik (Vedat Sarıgül) ortaklığı: 1 milyon 545 bin TL

AYANE Yapı İnşaat: 1 milyon 695 bin 053 TL