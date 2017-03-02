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 Anaokulu Üniversitesi ikinci dönem eğitimleri başladı

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 Anaokulu Üniversitesi ikinci dönem eğitimleri başladı
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda Güzel Gelecek Akademisi bünyesinde açılan Anaokulu Üniversitesinde ikinci dönem eğitimleri başladı. 

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda “Güzel Gelecek Akademisi “ bünyesinde açılan ”Anaokulu Üniversitesinde” ikinci dönem eğitimleri başladı. 15 günlük ara tatil sonrası Anaokulu Üniversitesi’ne kavuşan miniklerin heyecanları adeta gözlerine yansıdı. Eğitimlerine kaldıkları yerden devam eden Anaokulu Üniversitesinin minikleri ilk haftalarını, oldukça eğlenceli ve dolu dolu geçirdi.

İki grup olarak eğitimlerine devam eden minikler, bu hafta İngilizce dersinde “Greetings” konusunu boyama, video dramalar ile tamamladı. Sosyal Çocuk dersinde ise Kitap Kurdu etkinliğiyle görselden kitap okuması gerçekleştirildi. Birinci grup minikler günlerini, Mandal Yarışı ve Renk Bulma oyunu ile tamamladı. Anaokulu Üniversitesinin ikinci grubunu oluşturan minikler ise güne ısınma ve jimnastik hareketleri ile başladı.

Vücut esnekliklerini geliştirecek ve kas gruplarını çalıştıracak jimnastik dersinin ardından minikler İngilizce derslerinde ''How Do You Feel Today?'' konusunu işledi.

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