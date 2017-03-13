Anasınıfı öğrencilerine istismar eğitimi

İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Masası tarafından ana okulu öğrencilerine yönelik çocuk istismarı eğitimleri devam ediyor.

Haftanın Salı ve Perşembe günleri gerçekleştirilen çocuk istismarını önleme ve bilinçlendirme eğitimlerine Toplum Destekli Polis Şube yetkilileri de destek veriyor. İlkokulların ana sınıflarına giden yetkililer miniklere, toplumda dikkat edilmesi gereken kişi ve tehlikeler anlatılarak, her hangi bir olumsuzluk halinde nerelere ve kimlere başvuracakları anlatılıyor. Bilgilendirme eğitimlerinde ana okulu öğrencilerine iyi dokunuş- kötü dokunuş konusunda bilgi verildiğini söyleyen yetkililer” eğitimlerimiz okullar kapanıncaya kadar devam edecek” dediler.

İzmit Belediyesi yetkilileri, polis memurlarıyla birlikte Solaklar İlkokulu, Tavşantepe İlkokulu anasınıfı ve Anakucağı Anaokulu’ndan 168 öğrenciye çocuk istismarı konusunda bilgilendirmede bulundular.