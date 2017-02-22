Anasultan Anaokulu’nda Alternatif Eğitim Modeli

İzmit Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak No:31’de bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün mülkiyetindeki İzmit Anasultan Anaokulu’nda yeni bir eğitim sistemi uygulamaya konuldu.

36-66 ay çocuklarına yönelik ilimizde resmi okulda ilk kez uygulanan “Alternatif Eğitim Modeli” çocuklarda ezberi ortadan kaldıran, yaparak ve yaşayarak öğrenme duygusunu geliştiren, ilkokula başladığında ruhsal duygusal, zihinsel ve sosyal becerileri noktasında tamamen kendisine yetebilen, bağımsız, özdenetimi kuvvetli bireyler yetişmelerini sağlayacak bir yöntemde eğitimi içeriyor.

Anaokulu’ndaki Alternatif Öğretim Yöntem Ve Teknikleri Proje Sınıfı’nın açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Maarif Müfettişleri Başkanı Volkan Ağyel, Eğitim Birsen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hayati Aydın, Mustafa Doğan, İzmit İlçe Şube Müdürü İbrahim Doğan, okul müdürleri, eğitim camiası ve davetli konuklar veliler katıldı.

5 AYDA GELEN BÜYÜK BAŞARI

2016-2017 eğitim öğretim yılında 36-66 ay aralığındaki toplam 86 öğrencinin eğitim gördüğü İzmit Anasultan Anaokulu, 4 katlı 500 metrekare alan üzerinde 6 derslik, 2 adet 3 yaş, 2 adet 4 yaş, 1 adet 5 yaş, 1 adette alternatif öğretim yöntem ve teknikleri proje sınıflarıyla hizmet veriyor. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak ilçedeki en kapsamlı resmi anaokulu olarak 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 5 okul öncesi öğretmeni, 5 branş öğretmeni, 2 yardımcı öğretmen, 1 bakıcı anne, 3 hizmetli, 2 aşçı olmak üzere toplam 20 personel ile 5 aydır faaliyet gösteriyor.

Günümüzde okul öncesi eğitimde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan “Alternatif Eğitim Modeli”nde İzmit Anasultan Anaokulu’nun öğretmenleri öncelikle Kocaeli il Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE proje uzmanı İrem Savcı tarafından eğitime alındı. Öğretmenler, AB Projesi kapsamında 2017-2018 eğitim- öğretim yılında İtalya Floransa ve Çekya Prag’da Dünya’nın en iyi alternatif öğretim yöntemlerini uygulayan okullarda eğitim alacak.

MODEL EĞİTİM SİSTEMİ OLACAK

Okul Müdürü Rümeysa Şen, bu sistemde eğitim programının her bir çocuk için güdülemeye, tekrarlamalı deneyimler aracılığı ile yeteneklerini geliştirmeye cesaretlendirmek üzerine kurulu olduğunu anlattı. Şen, alternatif eğitim modeli sınıfı oluşturulurken montessori materyallerinden de yararlanıldığını anlattı.

ÇELİK: “EĞİTİMCİNİN HATA YAPMA LÜKSÜ OLAMAZ”

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, okul öncesi eğitimde Kocaeli’nin il genelindeki hızlı yükselişinden söz etti, “Anne-babaların tek isteği nedir çocuklarının en iyi şekilde yetişmesi. Bu sebeple öğretmenlerimiz size verilen emanetleri ne kadar iyi eğitirseniz, geleceğe o kadar iyi nesiller yetiştirirsiniz. Eğitimcilerin hata yapma lüksü yok. Kocaeli’de başlatılan bu eğitim seferberliğinin daha da başarılı olacağına inanıyorum.” dedi. Uygulama Alternatif Eğitim Modeli’ni sınıfının açılışında Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları öğrencileri de açılış öncesi güzel bir konser verdi.

Şennur Yıldız