ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Anayasa değişikliği, iktidar partisinin sistem değişikliği, ana muhalefet partisinin rejim değişikliği tartışmalarıyla sürdürülmektedir. İhtiyaç duyulan değişiklikle, özgürlüğün, eşitliğin, demokratikliğin, değişimin, gelişimin, kalkınmanın, evrensel kural ve kurumlarla sürdürülebilmesi sağlanacaktı. Çatışmaların önlenmesi, sorunlarımızın çözülmesi, halkın iradesinin temel olması vazgeçilmezlik düzeyindeydi. Buyurganlığın, otoriterliğin, benmerkezciliğin aşılması, uzlaşmanın, anlaşmanın, yarışmanın vazgeçilmezliği gerçekleştirilecekti. Kuvvetler ayırımı, denetim ve denge, yürütmenin etkinliği ve demokratikliği, olmazsa olmazlıktı. Darbelerle şekillenen anayasanın ve yönetim anlayışının değiştirilerek ihtiyaçların karşılanması bu anlayışlarla başarılacaktı.

AŞILAMAYAN ALIŞKANLIKLAR

Kanuni Esasi ( ilk anayasa 1876 ) döneminden başlattığımız, anayasa, yasama, yürütme, yargı, seçme, seçilme vb. düzenlemelerle, uygulamalarla biriktirdiğimiz çok önemli deneyimlere sahibiz. Yaşadığımız deneylerle yüzleşerek, yanlışlarımızı, doğrularımızı, eksiklerimizi, gelişmiş dünya ülkeleri örnekleriyle karşılaştırarak daha iyi bir gelecek inşa etmemiz mümkündü. Bu yaklaşım tarzı genel geçerli olduğu için bu konuda önemli girişimlerde de bulunuldu. Her görüşün alınması için, her katkının değerlendirilebilmesi için çalışmalar başlatıldı. Pek çok toplantılar yapıldı, öneriler geliştirildi. Ancak yapılan çalışmaların uzlaşma, anlaşma, kabul görme düzeyine ulaşması sağlanamadı. Demokratik birikimimiz, siyasi alışkanlıklarımız yetmedi, yeterli gelmedi. Siyasi konumumuzu merkeze alma yaklaşımları, taraf olma, gücü sahiplenme eğilimlerimiz aşılamadı.

GELİŞMİŞLİK FARKINI KAPATMA EĞİLİMLERİ

Ekonomik, teknolojik, siyasi gelişimde geride kalan, kuvvetler ayırımına dayanan, özgür, eşit, demokratik sistemi inşa etmekte geciken ülkeler, aradaki farkı kapatmak için bir birleriyle benzerlikler gösteren girişimlerde bulunmaktadırlar. Kalkınmak, gelişmek, değişmek, demokratikleşmek, gelişmiş ülkelerle aralarındaki farkı kapatmak için özgün projeler üreterek, kararlılıklar sergileyerek ilerlemeye çalışmaktadırlar. Bazıları, başkanlık sistemiyle, bazıları yarı başkanlıkla, bazıları parlamenter sistemle, bazıları da sınıfsal temele dayanan otoriter yaklaşımlarla pek çok girişimlerde bulunup bedeller ödemişlerdir. Yapılanların tamamı, kalkınıp, gelişebilmek, gelişmiş demokratik ülkeler arasındaki yerlerine kavuşabilmek adına yapılmıştır.

SİYASETİN SORUMLULUĞU

Halkın büyük çoğunluğu, bunca birikim varken, bunca bedel ödenmişken, bilgiye, birikime, örneklere ulaşmak bu kadar kolayken, genel geçerli kabul edilebilirliğin yeterince gözetilememesini yadırgamaktadır. Türkiye’ de, ekonomik, teknolojik dinamiklerin etkisi evrensel ölçekte biliniyorken, iletişim devriminin, bilgi toplumunun sağladığı avantajlar sahiplenilmişken, daha iyi bir geleceği merkeze alamamak belirsizlikleri artırmaktadır. Halkın iradesinin yapabilirliği ile içerisinde bulunduğumuz dönem de bir şekilde aşılacaktır. Dönemin aşılmasında gösterilen kararlılıklar, doğrular, yanlışlar, siyasetin yeniden şekillenmesini de sağlayacaktır.

İstanbul’ da yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan, terör katliamını lanetliyor, Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyor, yakınlarının ve bütün toplumun acılarını paylaşıyorum.