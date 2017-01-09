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Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri bugün başlıyor

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Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri bugün başlıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri bugün başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı sistemini esas alan 18 maddelik Anayasa değişikliği teklifi, pazartesi gününden itibaren Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

Genel Kurul'da teklif için iki turlu görüşme yapılacak. İlk turun ardından ikinci turda maddeler ayrı ayrı oylanacak ve kabul edilmesi için en az 330 milletvekilinin kabul oyu vermesi gerekiyor. Bu oylamalar gizli yapılacak. 330'un altında oy alan madde düşecek. Teklifin tümünün kabulu için de 330 oy gerekiyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ TBMM'DE BAŞLIYOR
CHP ve HDP anayasa değişikliğine karşı. Meclis'te AK Parti'nin 317, MHP'nin de 39 milletvekili bulunuyor.
Meclisi yönetecek başkan vekili çıkarıldığında AK Parti'nin 316 milletvekiline ek olarak, 14 evet daha verildiğinde 330'a ulaşılabiliyor.

Teklif 330 ve 367 arası evet oyu alırsa, Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Ardından 60 günlük referandum süreci başlayacak. Referandum için nisan ayının ilk yarısı işaret ediliyor.

Anayasa değişikliği teklifi, yürütmenin başının cumhurbaşkanı olmasını, başbakanlık kurumunun kaldırılmasını, cumhurbaşkanının, yardımcılarını ve bakanları belirlemesini, kararname çıkarabilmesini öngörüyor.
Cumhurbaşkanı ve Meclis karşılıklı olarak birbirlerini fesh edebilecek. Genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi aynı günde yapılacak.

Cumhurbaşkanı, yardmcıları ve bakanlar, 400 milletvekilinin evet oyuyla Yüce Divan'da yargılanabilecek .
Teklif, milletvekili sayısının 550'den 600 çıkarılmasını, milletvekili seçilme yaşının 18'e indirilmesini de öngörüyor.

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