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Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi kabul edildi

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Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda ilk madde 345 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda ilk madde kabul edildi. Oylamada 345 kabul, 140 ret oyu verildi.

Genel Kurulda, CHP'nin grup önerisinin kabul edilmemesinin ardından, 18 maddelik Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci tur müzakerelerine geçildi. TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 2'nci turunda 1'inci maddenin gizli oylamasına geçildi.

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