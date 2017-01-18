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Anayasa değişikliği teklifinin birinci ve ikinci maddesi kabul edildi

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Anayasa değişikliği teklifinin birinci ve ikinci maddesi kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, üçüncü maddenin görüşmelerine başlandı. İkinci maddesi 342 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, üçüncü maddenin gizli oylamasına geçildi.

Teklifin 3'üncü maddesi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, üçüncü maddenin gizli oylamasına geçildi.

Oylama öncesinde maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı. 

CHP Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, Meclis'in tarihi bir kararın eşiğinde olduğunu, Cumhuriyet tarihinin en karanlık ve en belirsiz günlerinden geçildiğini öne sürdü.

CHP ve HDP'nin önergeleri kabul edilmedi. 

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın gizli oylamanın nasıl yapılacağını anlatmasının ardından gizli oylamaya geçildi.

Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle ilişiği olanlar" milletvekili adaylığına başvuramayacak.

Teklifin 2'inci maddesi
TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesi 342 oyla kabul edildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katıldı. Oylamada 342 kabul, 139 ret oyu kullanıldı, 4 boş oy çıktı.

Maddeye göre, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.

Teklifin 1'inci maddesi
TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi 345 oyla kabul edildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 486 milletvekili katıldı. Oylamada 345 kabul, 140 ret oyu kullanıldı, 1 boş oy çıktı. 

Meclis Başkanvekili Bahçekapılı, gönderilen özel vekaletnameler uyarınca Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek adına Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adına ise Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın vekaleten oy kullanacağını açıkladı. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 1'inci maddesine göre, anayasanın "yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.

Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

İkinci tur
İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor. Maddeler ayrı ayrı oylandıktan sonra teklifin tümünün oylaması yapılacak. Kabul oyu, referandum sınırı olan 330'un altında kalan madde düşmüş olacak. Teklifin tümünün oylamasında, kabul oyu 330'un altında kalırsa maddeler 330 ve üzerinde oy almış olsa da teklifin tamamı düşmüş sayılacak. 

İkinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak; konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek. Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.

İkinci turda, 18'i maddeler üzerinde, biri de tümü üzerinde olmak üzere toplam 19 oylama yapılacak. 

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