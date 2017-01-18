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Anayasa değişikliği teklifinin ilk 4 maddesi kabul edildi

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Anayasa değişikliği teklifinin ilk 4 maddesi kabul edildi
Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddelerin oylamaları yapıldı. Yapılan oylamada 1. madde 345 oyla, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddeler de 342 oyla kabul edildi.

Anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda 1. maddenin oylaması yapıldı. Oylama sonucunda 1. Madde 345 oyla kabul edildi.

Anayasa değişikliği teklifinin 2’nci tur görüşmelerinde 'yargı yetkisi’ başlıklı birinci maddenin oylaması için 486 vekil sandık başına gitti. Sandıktan 345 kabul, 140 red ve 1 oy ise boş çıktı.

Bu maddeye göre Yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, ’Bağımsız ve tarafsız’ mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

1. MADDEDE NE VAR?

Anayasa değişikliği 1. Maddesi’yle ilgili düzenleme şu şekilde:

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

2. MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesi 342 oyla kabul edildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katıldı. Oylamada 342 kabul, 139 ret oyu kullanıldı, 4 boş oy çıktı. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci maddesi ile milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak. 

Oylama sırasında bazı CHP milletvekilleri, gizli oylama kurallarına uyulmadığı ve oyların kabinlere girilmeden verildiği gerekçesiyle tepki gösterdi. 

Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, oy kullanan milletvekillerinin yerine oturması uyarısında bulundu. 


AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oylarını partilerinin milletvekilleriyle kullandı. 

HDP'nin tutuklu milletvekillerinin isimleri okunduğunda HDP milletvekilleri, "hapiste" veya "rehin" diye bağırdı. Bahçekapılı'nın "Oy kullanmayan milletvekili var mı?" sorusu üzerine HDP milletvekilleri, partilerinin tutuklu milletvekillerinin isimlerini saydı. 

3. MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi 342 oyla kabul edildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katıldı. Oylamada 342 kabul, 137 ret oyu kullanıldı, 3 oy geçersiz, 3 boş oy çıktı. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ücüncü maddesine göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle ilişiği olanlar" milletvekili adaylığına başvuramayacak. 

CHP milletvekilleri, gizli oylama kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle zaman zaman tepki gösterdi. 

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oylarını partilerinin milletvekilleriyle kullandı. 

4. MADDE KABUL EDİLDİ

4. Madde de 342 oyla kabul edildi. 

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