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Anayasa değişiklik teklifinde 3 madde daha kabul edildi

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Anayasa değişiklik teklifinde 3 madde daha kabul edildi
Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, 12. madde 342 oyla, 13. madde ise 343 oyla kabul edildi. HSYK yapısını düzenleyen 14. maddesi 342 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, teklifin 12. maddesinin gizli oylamasına 484 milletvekili katıldı.  342 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 138 milletvekili "ret" oyu verdi. 2 oy boş ve 2 oy geçersiz çıktı. Çekimser oy kullanılmadı. 

Teklifin 12. maddesine göre cumhurbaşkanı; doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinin yanı sıra savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması; anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması; şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde OHAL ilan edebilecek.

OHAL süresi, 6 ayı geçmeyecek. 

Olağanüstü hal ilanı, karar verildiği gün Resmi Gazete'de yayımlanacak ve aynı gün TBMM'nin onayına sunulacak. 

TBMM tatildeyse derhal toplantıya çağrılacak; Meclis, gerekli gördüğü takdirde OHAL süresini kısaltabilecek, uzatabilecek veya OHAL'i kaldırabilecek. Cumhurbaşkanının talebiyle TBMM her seferinde 4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilecek. Savaş hallerinde bu 4 aylık süre aranmayacak. 

-SINIRLAMALARA TABİ OLMAYACAK

Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile anayasanın "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması" maddesindeki ilkeler doğrultusunda, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenecek. 

Olağanüstü hallerde çıkarılabilecek Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, olağan dönem kararnamelerinin tabi olduğu sınırlamalara bağlı olmayacak. Cumhurbaşkanı, olağanüstü hallerde, bu halin gerekli kıldığı konularda temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevlere yönelik sınırlamalara da tabi olmaksızın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek. 

Bu kararnameler Resmi Gazete'de yayımlanacak, aynı gün Meclis onayına sunulacak. 

Savaş ve mücbir nedenlerle TBMM'nin toplanamaması hariç olmak üzere; OHAL sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 3 ay içinde TBMM'de görüşülüp karara bağlanacak. Aksi halde OHAL'de çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkacak. 

- BAHÇELİ, TÜRKEŞ İLE SOHBET ETTİ

Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu kullanıp yerine geçerken bir süre Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile ayaküstü konuştu. 
AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç de tekerlekli sandalyeyle Genel Kurul Salonuna geldi. Oyunu kullanan Enç ile AK Parti'li milletvekilleri fotoğraf çektirdi. 

13. MADDE KABUL EDİLDİ

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, 13. madde 343 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda yapılan gizli oylamaya 484 milletvekili katıldı. 

Oylamada 136 ret oyuna karşılık, 343 evet oyu kullanıldı. 3 oy boş çıktı, 2 oy geçersiz sayıldı. Çekimser oy kullanılmadı. 

Kabul edilen 13. maddeye göre, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde, askerlerin görevleriyle ilgili işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler oluşturulabilecek. 

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 14'üncü madde kabul edildi
Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, Hakimler ve  Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısını düzenleyen 14. maddesi 342 oyla kabul edildi.

Teklifin bu maddesiyle, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun  yapısında değişikliğe gidiliyor.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu  şeklinde değişecek. Kurulun üye sayısı 13, daire sayısı 2 olacak. Kurula Adalet  Bakanı başkanlık edecek ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı da kurulun doğal üyesi  olacak.


Kurulun 3 üyesi birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren  nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından, 1 üyesi birinci  sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı  hakim ve savcıları arasından cumhurbaşkanınca; 3 üyesi Yargıtay üyeleri, 1 üyesi  Danıştay üyeleri, 3 üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim  kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından  TBMM tarafından seçilecek.

Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az  birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması gerekecek.

Kurulun TBMM tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular,  Meclis Başkanlığına yapılacak. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet  komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderecek.

Komisyon, her bir üyelik için 3 adayı, üye tam sayısının 3'te 2  çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin  sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu  aranacak. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok  oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulüyle aday belirleme işlemi tamamlanacak.

TBMM, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye  için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapacak. Birinci oylamada üye tam sayısının 3'te  2 çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye  tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği  takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi  tamamlanacak.

Üyeler, 4 yıl için seçilecek. Süresi bitenler, bir kez daha  seçilebilecek.

Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30  gün içinde yapılacak. Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan kurul üyeliğinin  boşalması durumunda, bunu takip eden 30 gün içinde yeni üyelerin seçimi  yapılacak.

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