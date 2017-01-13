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Anayasa değişiklik teklifinde 9. ve 10. maddeler kabul edildi

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Anayasa değişiklik teklifinde 9. ve 10. maddeler kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda "Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu düzenleyen 9. ve 10. maddeleri kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda "Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu"nu düzenleyen 9. maddesi görüşüldü.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin dokuzuncu maddesine 343 kabul, 137 ret oyu verildi.

Söz konusu maddeyle, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşüp ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verecek.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclis'teki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilecek.

10 MADDE DE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda "Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu"nu düzenleyen 10. maddesi, 135 ret oya karşı, 343 evet oyla kabul edildi.

10'uncu madde, Cumhurbaşkanının bir veya daha fazla yardımcı atamasına, bakanları görevden almasına olanak sağlıyor.

 

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