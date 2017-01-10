Anayasa değişiklik teklifinin 1. ve 2.maddeleri kabul edildi

Meclis'te, anayasa değişiklik teklifinin 1.maddesi 347 "Evet" oyuyla, 2.maddesi de 343 "Evet" oyuyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda birinci maddesine 347 kabul, 132 ret oyu verildi. Genel Kuruldaki gizli oylamaya 484 milletvekili katıldı. Oylamada 347 kabul, 132 ret oyu kullanıldı, 2 çekimser, 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı.

Teklifin 1. turunda ikinci maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi. Genel Kuruldaki gizli oylamaya 480 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 133 ret oyu kullanıldı, 1 çekimser, 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı.

OYLAMALAR ESNASINDA YAŞANANLAR

Oylamalar sırasında bazı CHP milletvekilleri gizli oylama kurallarına uyulmadığı, oyların kabinlere girilmeden verildiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın sık sık milletvekillerini oylarını kullanırken kabinlere girmeleri, kupaların bulunduğu alanda beklememeleri yönünde uyardı.

HDP milletvekilleri partilerine mensup tutuklu milletvekillerinin isimleri okunduğunda hep birlikte, "rehin" veya "cezaevinde" diye karşılık verdi.

CEP TELEFONUYLA ÇEKİM GERGİNLİĞİ

TBMM Katip Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin kabinlerin yanında cep telefonuyla oy verme işlemini görüntülemesine AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

Bazı AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın da Hakverdi'yi, yaptığının bir divan üyesinin gizliliği ihlal etmesi anlamına geldiğini belirterek, uyardı.

CHP milletvekillerinin oy verme işlemini cep telefonları ile görüntülemeleri tartışmalara yol açtı. CHP Grup Başkanvekilleri gerginliği önlemek için partilerinin milletvekillerine çekim yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oylarını kullanırken, beraberlerindeki milletvekilleriyle fotoğraf çektirdi.

Başbakan Yıldırım, oy tasnifi sırasında AK Parti sıralarında oturarak, partisinin milletvekilleriyle sohbet etti.

TEKLİFİN BİRİNCİ MADDESİ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesine göre, Anayasa'nın "Yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.

Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "Bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

TEKLİFİN İKİNCİ MADDESİ

Teklifin kabul edilen ikinci maddesi ile milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.

OYLAMA ÖNCESİ MECLİS'TE YAŞANANLAR

Oylama öncesinde ise birinci maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, partisinin anayasaya aykırılık önergesi üzerinde yaptığı konuşmada, teklifin referanduma gitmesi halinde halkın oylarıyla reddedileceğini savundu.

Teklifin birinci maddesinin yargının bağımsız ve tarafsızlığına ilişkin olduğunu belirten Akar, ülkenin getirildiği noktada bağımsız ve tarafsız yargıdan söz edilemeyeceğini bildirdi.

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ise önerge üzerindeki konuşmasında, anayasa değişikliği teklifinin halktan gelmediğini ve halkın sorunlarına çözüm olamayacağını kaydetti.

Türkiye'de yargıya güvenin çok gerilediğini ileri süren Ertan, böyle bir ortamda anayasa değişikliği yapmanın yanlış olduğunu savundu.

CHP ve HDP'nin önergeleri görüşmelerinin ardından reddedildi.

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, maddenin görüşmelerinin tamamlandığını, gizli oylamaya geçileceğini belirterek, milletvekillerine salonda karışıklık yaşanmaması ve herkesin yerini muhafaza etmesi konusunda uyarıda bulundu.

Oylama öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Genel Kurul Salonu'na geldi.

Daha sonra anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda birinci maddenin gizli oylaması yapıldı.



ANKARA VALİLİĞİ'NİN KARARI

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de yerinden söz alarak teklifin referanduma gitmesinin söz konusu olabileceğini hatırlatarak, Ankara Valiliği'nin aldığı 30 gün boyunca açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasını yasaklayan kararına işaret etti.

Bu kararın gerekçesinde terör eylemlerine karşı önlemin yer aldığını belirten Gök, böyle bir durum söz konusuysa nasıl bir referandum sürecine gidileceğini sordu, hükümetten açıklama yapmasını istedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, söz alarak Ankara Valisi'nin aldığı kararın terörle mücadele kapsamında olduğunu, referanduma gidilmesi halinde muhalefetin kampanyasını en sağlıklı şekilde yapma koşullarının sağlanacağını belirtti.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de yerinden söz alarak, demokrasilerde gösteri ve toplantı yürüyüşlerinin bir hak olduğunu vurgulayarak, yasakçı mantıklarla bir yere varılamayacağını söyledi.