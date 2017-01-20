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Anayasa değişiklik teklifinin 12. maddesi kabul edildi

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Anayasa değişiklik teklifinin 12. maddesi kabul edildi
Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, "Olağanüstü hal (OHAL) yönetimini" düzenleyen 12. madde 342 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, teklifin 12. maddesinin gizli oylamasına 484 milletvekili katıldı.  342 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 138 milletvekili "ret" oyu verdi. 2 oy boş ve 2 oy geçersiz çıktı. Çekimser oy kullanılmadı. 

Teklifin 12. maddesine göre cumhurbaşkanı; doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinin yanı sıra savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması; anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması; şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde OHAL ilan edebilecek.

OHAL süresi, 6 ayı geçmeyecek. 

Olağanüstü hal ilanı, karar verildiği gün Resmi Gazete'de yayımlanacak ve aynı gün TBMM'nin onayına sunulacak. 

TBMM tatildeyse derhal toplantıya çağrılacak; Meclis, gerekli gördüğü takdirde OHAL süresini kısaltabilecek, uzatabilecek veya OHAL'i kaldırabilecek. Cumhurbaşkanının talebiyle TBMM her seferinde 4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilecek. Savaş hallerinde bu 4 aylık süre aranmayacak. 

SINIRLAMALARA TABİ OLMAYACAK

Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile anayasanın "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması" maddesindeki ilkeler doğrultusunda, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenecek. 

Olağanüstü hallerde çıkarılabilecek Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, olağan dönem kararnamelerinin tabi olduğu sınırlamalara bağlı olmayacak. Cumhurbaşkanı, olağanüstü hallerde, bu halin gerekli kıldığı konularda temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevlere yönelik sınırlamalara da tabi olmaksızın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek. 

Bu kararnameler Resmi Gazete'de yayımlanacak, aynı gün Meclis onayına sunulacak. 

Savaş ve mücbir nedenlerle TBMM'nin toplanamaması hariç olmak üzere; OHAL sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 3 ay içinde TBMM'de görüşülüp karara bağlanacak. Aksi halde OHAL'de çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkacak. 

BAHÇELİ, TÜRKEŞ İLE SOHBET ETTİ

Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu kullanıp yerine geçerken bir süre Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile ayaküstü konuştu. 
AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç de tekerlekli sandalyeyle Genel Kurul Salonuna geldi. Oyunu kullanan Enç ile AK Parti'li milletvekilleri fotoğraf çektirdi. 

13. MADDENİN GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI 

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, 13. maddenin görüşmeleri başladı.

Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemelerin kurulamayacağını düzenleyen 13. madde üzerinde verilen önergeler hakkında görüşmeler yapılıyor. 

13. maddeye göre, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde, askerlerin görevleriyle ilgili işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek. 

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