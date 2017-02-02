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Anayasa teklifi Cumhurbaşkanlığı'nda

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Anayasa teklifi Cumhurbaşkanlığı'nda
Anayasa değişiklik paketi onay için Cumhurbaşkanlığı'nda.

18 maddelik Kanun, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığınca son  okumaları yapıldıktan sonra, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından imzalandı.

Kanuna göre, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak,  milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek.

TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak.  Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek.

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel  seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan  partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam  sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, cumhurbaşkanı tarafından  atanacak ve görevden alınacak. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri  ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması,  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenecek.

TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine  karar verebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte  gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanının, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM  genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının ikinci  döneminde Meclis, seçimlerin yenilenmesine karar verirse cumhurbaşkanı bir kez  daha aday olabilecek.

 TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019'da  birlikte yapılacak. Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 17'den 15'e düşürülecek.

 Cumhurbaşkanının 15 günlük süresi bulunuyor

 Cumhurbaşkanının kanunu onaylamak ya da iade etmek için 15 günlük  süresi bulunuyor.

Cumhurbaşkanının kanunu onaylaması durumunda, kanun halkoyuna sunulmak  üzere Resmi Gazete'de yayımlanacak.

  Halkoylaması, Anayasa değişikliği Kanununun Resmi Gazetede yayımını  takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak. Halkoylamasının 9 ya da  16 nisan tarihinde yapılması bekleniyor.

  

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