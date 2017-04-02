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Ani manevra yapınca takla attı! 1 yaralı

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Ani manevra yapınca takla attı! 1 yaralı
İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi'nde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi'nden Sekapark istikametine seyir halinde olan Yahya Kayahan(20) idaresindeki 41 EJ 033 plakalı otomobil, önüne yan yoldan çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yapınca kontrolden çıkarak yolun kenarındaki bariyerlere çarptı. Süratli olan otomobil takla atarak yan döndü. Kazada otomobil sürücüsü şans eseri hafif yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada yaralanan Kayahan, ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kullanılmaz hale gelen otomobil çekici ile otoparka götürüldü.

Polis ekiperi kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kerim YAVUZ

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