Anibal Kavşağı trafiğe açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarafından projelendirilen, Karayolları tarafından yapımı sürdürülen Gebze trafiğini rahatlatacak olan Gebze Anibal Kavşağı’nda sona gelindi. Kavşakta bulunan alt geçit, İstanbul ve Ankara istikametinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda aksam saatleri itibari ile trafiğe açıldı.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Her iki istikamette trafiğe açılan Anibal Kavşağı, yılsonuna kadar tüm düzenlemeleri bitmiş olarak tamamen güvenli şekilde hizmete girecek. Kavşakla birlikte şehrin kuzey ve güneyi birleşmiş olacak. Kavşağın tünel kısmı D-100’ü transit kale getirirken yan yollar ve kavşak üstü dönüşleri için kullanılacak. Terminal ve TÜBİTAK istikameti ile şehir merkezine gidişler battı çıktı üzerinden yapılacak.

BAĞLANTI YOLLARI DA YAPILACAK

Anibal Kavşağı trafik yükünü taşıyacak önemli bir aks niteliğinde. Kuzey Marmara Otoyolu´nun tamamlamasıyla birlikte bağlantı yolları da yapılarak Gebze’nin trafik yükü rahatlayacak. Bölgede ulaşımı rahatlatacak kavşakta 304 adet kazık çakıldı. Anibal Kavşağı (battı-çıktı) 637 metre uzunluğunda olup, kapalı kısmı 190 metre olacak. Ayrıca kavşağın ön germeli prefabrik kiriş uzunluğu 30,7 metre ve yüksekliği 120 cm olacak.