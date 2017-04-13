Anıtpark’tan İnce geçiş

CHP Kocaeli Örgütü, açıkhava mitingini bugün CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile yaptı.

16 Nisan Pazar günü yapılacak Anayasa referandumu öncesinde İzmit’teki son açık hava mitingini bugün CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce gerçekleştirdi. CHP’de Genel Başkan adayı olan, en sivri dilli muhaliflerden biri olarak tanınan Muharrem İnce, parti otobüsü ile dün seçim bölgesi Yalova’dan yola çıktı. İnce, Karamürsel’de halka hitap etti. İzmit’e İnce’nin otobüsü Merkez Bankası kavşağından giriş yaptı. Şehir içinden halkı selamlayarak geçen Muharrem İnce, Anıtpark Meydanı’nda hatırı sayılır bir kalabalığa hitap etti.

Çiğdem ARMAĞAN