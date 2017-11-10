ANIYORUZ, ARIYORUZ
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 79’uncu yılında bugün, saygı, şükran ve özlemle anıyoruz.
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İZİNDEYİZ
Kurtuluş Savaşı’na önderlik eden, vatanın kurtulmasını sağlayan, kurduğu Cumhuriyet ile Türk ulusuna kendi devletini kurma imkanı sağlayan Atatürk, bu sayede dünyadaki tüm mazlum milletlere de yol gösterici olmuştu. Türk milleti, şanlı tarihi ve sahip olduğu güçle Cumhuriyeti sonuna kadar korumaya, yaşamaya ve yüceltmeye kararlıdır. Atatürk’ün izinde izlenecek yol, muasır medeniyet seviyesidir. Ömrünü bu ülkeye adamış Atatürk’ü, silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, arıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz.
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Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım
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