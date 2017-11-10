ANIYORUZ, ARIYORUZ

İZİNDEYİZ

Kurtuluş Savaşı’na önderlik eden, vatanın kurtulmasını sağlayan, kurduğu Cumhuriyet ile Türk ulusuna kendi devletini kurma imkanı sağlayan Atatürk, bu sayede dünyadaki tüm mazlum milletlere de yol gösterici olmuştu. Türk milleti, şanlı tarihi ve sahip olduğu güçle Cumhuriyeti sonuna kadar korumaya, yaşamaya ve yüceltmeye kararlıdır. Atatürk’ün izinde izlenecek yol, muasır medeniyet seviyesidir. Ömrünü bu ülkeye adamış Atatürk’ü, silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, arıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz.

