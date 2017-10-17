Ankara’da flaş karar! Görevden alındı

1 Ocak 2014’den beri Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Kenan İpek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından görevden alındı. Gül, görevden almanın İpek'in isteği doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi. Kenan İpek’in yerine OHAL Komisyonu Başkanı Selahaddin Menteş getirildi.