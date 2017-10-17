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Ankara’da flaş karar! Görevden alındı

Ankara’da flaş karar! Görevden alındı

Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan ve eski Adalet Bakanı Kenan İpek görevden alındı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, görevden almanın İpek'in isteği doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi.

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1 Ocak 2014’den beri Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Kenan İpek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından görevden alındı. Gül, görevden almanın İpek'in isteği doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi. Kenan İpek’in yerine OHAL  Komisyonu Başkanı Selahaddin Menteş getirildi. 

 

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