Ankara’da flaş karar! Görevden alındı
Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan ve eski Adalet Bakanı Kenan İpek görevden alındı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, görevden almanın İpek'in isteği doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi.
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1 Ocak 2014’den beri Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Kenan İpek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından görevden alındı. Gül, görevden almanın İpek'in isteği doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi. Kenan İpek’in yerine OHAL Komisyonu Başkanı Selahaddin Menteş getirildi.
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Etiketler : Kenan İpek, Ankara
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