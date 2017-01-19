Ankara’da kent zirvesi

AK Parti Kocaeli zirvesi, önceki gün Ankara’da toplandı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile AK Parti Kocaeli Milletvekillerini ve Büyükşehir yöneticilerini bir araya getiren toplantıda, il genelinde referandum için yapılacak çalışmalar gözden geçirildi.

BELEDİYELER DEĞERLENDİRİLİYOR

AK Parti Kocaeli zirvesinde ilimizdeki ilçe belediyelerin performansları, devam eden yatırımlar ve Kocaeli’ye ilgilendiren projeler de ele alındı. Ankara zirvesiyle ilgili olarak İl Başkanı Ceyhan’ın İzmit’e dönüşte ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor. Zirvede performansları nedeniyle bazı ilçe belediye başkanlarının uyarılmasına yönelik görüşlerin de ortaya konduğu öne sürülüyor.

