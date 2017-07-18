Ankara'dan Derince'ye geldi yine kurtulamadı! Boşandığı eşine pusu kurup...

Ankara'da boşandığı eşinin ölümle tehdit etmesi nedeniyle kaçan 40 yaşındaki Vildan Samat, Derince'deki dayısının yanına sığındı.

Boşandığı eşinin evini tespit eden Erdal Yıldız pusu kurmak için inşaata girip saklandı. Erdal Yıldız marketten ekmek alarak eve giden Vildan Samat'ı takip ederek peş peşe bıçağı sapladı. Mahalle sakinleri müdahalede bulunarak Vildan Samat'ı kurtarırken, Erdal Yıldız'ı polise teslim etti. Boğazı ve kollarından bıçaklanan Samat ölümden döndü.

Vildan Samat 22 yıl önce Erzurum'da Erdal Yıldız ile evlendi. Çift daha sonra Ankara'ya taşındı. Eşinden şiddet gören Vildan Samat geçen yıl boşandı. Eski eşinin kendisini ölümle tehdit etmesi nedeniyle korkan Vildan Samat, 4 ay önce Derince İlçesi'nde bulunan dayısı Recep Gülez'in yanına sığındı. Vildan Samat dayısının kiraladığı bir evde kalmaya başladı. Ankara'da bulunan Erdal Yıldız eski eşinin nerede yaşadığını tespit etti. Ankara'dan Derince'ye gelen Erdal Yıldız, Vildan Samat'ın oturduğu evin yakınındaki bir inşaata girerek gizlendi. Vildan Samat geçen Cuma günü marketten ekmek alarak eve giderken pusu kuran Erdal Yıldız, arkasından gelerek ardı ardına bıçağı sapladı. Vildan Samat boğazına ve kollarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Olayı gören mahalle sakinleri müdahale ederek Erdal Yıldız'a engel oldu. Mahalleli, etkisiz hale getirdikleri Erdal Yıldız'ı polise teslim etti. Yaralanan Vildan Samat mahalleli tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Boynunun sağ kısmına ve kollarına saplanan bıçak darbeleriyle yaralanan Vildan Samat yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından dün taburcu oldu. Erdal Yıldız ise tutuklandı.

DAHA ÖNCE DE YARALAMIŞ

2 çocuk annesi Vildan Samat eşinin ölümle tehdit etmesi üzerine Ankara'dan kaçarak Derince'ye geldiğini belirterek şöyle dedi:

"Ankara'da eşim kısa bir süre cezaevine girdi. Evli bir çifti taciz etti. Cezaevinden çıktıktan sonra bana şiddet uygulamaya devam etti. 2006 yılında da beni bıçakla yaralamıştı ve o olaydan dolayı parmaklarımın ikisi tam tutmuyor. Bana zarar verdi. Boşandıktan sonra ölümle tehdit edince kaçıp dayımın yanına sığındım."

DHA

Erdal Yıldız