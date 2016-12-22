Ankara'ya yürüyen KESK üyeleri Gebze'de mola verdi

İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu yöneticileri ve üyeleri Gebze'de sendika şubesinde mola verdi.

Dün, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan KESK üyeleri Gebze'ye ulaştı. İş akitleri feshedilen 2 bin 77 üyeleri için Ankara'ya yürüyen KESK üyeleri Eğitim-Sen Gebze Şubesi'nde mola verdi. KESK Eş Genel Başkanları Lami Özgen ve Şaziye Köse'nin yanı sıra 100'e yakın KESK üyesini Eğitim-Sen Gebze Şube Başkanı Güngör İrdem ve yöneticiler karşılarken, CHP Gebze İlçe Başkanı Recep Durun da katıldı. Yaklaşık yarım saat Eğitim-Sen Gebze Şubesi'nde sohbet ederek dinlenen KESK yönetici ve üyeleri, daha sonra otobüslerle İzmit'e hareket etti. Geceyi İzmit'te geçirecek olan heyet, yarın Ankara'ya doğru yola çıkacak.

DHA