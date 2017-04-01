Anlamak mı? Anlaşılmak mı?

Çoğumuzun belli başlı kaygılarının başında anlaşılmak, onaylanmak, kabul görmek geliyor... Birisiyle iletişim halindeyken bazen "Acaba benim hakkımda ne düşündü? , Acaba benimle aynı fikirde mi? , Seçimlerimi beğeniyorlar mı? " gibi türlü türlü düşünceler içerisinde bulabiliriz kendimizi. Ne kadar önemli anlaşılmak düşündünüz mü hiç? Yani bir başkasının bir fikri, bir görüşü, bir hissi bizim için ne kadar önemli ya da ne kadar önemli olmalı? Kendimiz olmamızı engelleyecek derecede gerekli buluyor muyuz bu tarz kalıpları, düşünceleri? Bir kararı, bir planı bir başkası ne der, ne düşünür kaygısıyla erteliyor ya da tamamen iptal mi ediyoruz? En önemlisi kendi olabilmesi insanın bence ya da kendini anlamaya daha çok önem vermesi belki de. Kendini, varoluşunu anladığın zaman zaten senden öte bir şeylerin çok da önemi olmaz ki... Bir de şu var elbette, en önemli şey insanın kendi vicdanı, iç temizliği ve rahatlığı, hayatla kurduğu denge ve kendi duruşu bana göre. Kendi kendine hesap vermeli belki de insan, demin de belirttiğim gibi anca kendini anlamaya ve sonrasında bir başkasını içtenlikle anlamaya gayret etmeli belki de.

Bir diğer konu ise anlaşılmaktan çok daha "anlamlı" : "Anlamak". Birbirimizi yargısız ve önyargısız olarak anlamak, en azından bunun için çabalamak, bunun için ufak da olsa bir emek harcamak. Egoları ve diğer tüm kirli düşünceleri geriye atıp, tamamen saydam bir şekilde birini dinlemek veya tam anlamıyla olmasa da ucundan kıyısından anlamaya çalışmak. Ne kadar yapabiliyoruz? Empatiye hayatımızda ne kadar yer verebiliyoruz? Hiç bilmeden direk kendi fikrimizi mi gerçek kabul ediyoruz? Ya da hiç bilmeden kendi karanlık duygumuzun kurbanı olup çok da gerçek olmayan ilişkiler mi yaşıyoruz?

Bakın size bu yazdıklarıma ek olarak güzel bir hikaye paylaşmak istiyorum.

"Buda, bir köyden geçiyordu, dinlenmek için durduğunda insanlar onun alışılmışın dışındaki tarzından dolayı garipseyerek hakkında konuşmaya başladılar, bazıları daha da ileri gidip aşağılayarak en söylenmeyecek şeyleri söylediler. İçlerinden birisi ona gitti ve hakkında konuşulanları anlattı. Buda durdu, sessizce, dikkatle dinledi ve “Bana geldiğiniz için teşekkür ederim ama acelem var bir sonraki köye gitmem gerekiyor, bugün size zaman ayıramayacağım yarın daha fazla zamanım olacak. Söylemek isteyip de söyleyemediğiniz bir şeyler kaldıysa sizi yarın dinleyebilirim. Beni bugün için mazur görün” dedi.

İnsanlar inanamadılar. Bu adam tüm söyledikleri ağza alınmayacak şeylere bir tepki vermeden, sadece dinlemiş, cevap bile vermemişti.” Bizi duymadın mı? Senin bunlara verecek cevabın yok mu?”

Buda dedi ki: “Bir yanıt istediysen geç kalmış durumdasın. On yıl önce gelseydin seni yanıtlayabilirdim. Ama on yıldır başkaları tarafından yönlendirilmeye son verdim. Artık köle değil kendimin efendisiyim, kendime göre davranıyorum; başkasına göre değil kendi içsel ihtiyaçlarıma göre davranıyorum. Beni bir şey yapmaya zorlayamazsın. Sen yapmak istediğini yaptın, kendini tatmin olmuş hissedebilirsin, ama benim açımdan baktığında ben bunların hiçbirini üzerime almıyorum ve almadığım için de bir anlamları yok.

Buda, devam etti: “Birisi yanan bir meşaleyi nehire atabilir, nehire ulaşana kadar meşale yanık kalır, nehre düştüğü anda ateş söner, nehir onu soğutur. Ben nehir oldum. Bana küfür edersiniz onlar ateştir, bana ulaştıkları anda benim serinliğimde içinde ateş kaybolur, artık acıtmazlar. Siz dikenleri atarsınız, sessizliğime düşünce onlar çiçeğe dönüşür. Ben kendi yaradılışımın doğasından hareket ediyorum” der."