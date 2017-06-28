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Anne-babalara 'akıllı cihaz' uyarısı

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Anne-babalara 'akıllı cihaz' uyarısı
Uzmanlar, milyonlarca insanın kullandığı akıllı telefon ve tabletlerle etkileşim içinde olmanın çocuklarda duruş bozukluğu, kamburluk ve asosyallik gibi sorunlara yol açtığı uyarısında bulundu.

Çocukların nöral ve sosyal gelişimini dezavantajlı bir şekilde etkilemesi nedeniyle özellikle 32. aya kadar televizyon izlememesi, akıllı telefon ve tablet kullanmaması gerektiğini bildiren doktorlar, bu süreç içerisinde söz konusu teknolojik aletlerle fazla ilgilenen çocukların dikkat eksikliği de yaşadığını anlattı.

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Medicana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Levent Arslan, çocuklarda tablet kullanım sıklığı ve yoğunluğunun arttığını belirterek, "Son iki yaz tatilinde çocuklarda boyun, omuz ve sırt ağrıları şikayetiyle gelen ebeveynler arttı. Erken çocukluk dönemindeki hastaların genel sorunu boyun, omuz ve sırt ağrıları. Çünkü telefon tutuş şekilleri değişiyor. Yorgunluğa bağlı olarak boynumuzu öne eğiyoruz ve omuzlar düşüyor. Resmen kamburumuz çıkacak şekilde öne eğildiğimiz için çocuklarda duruş bozukluğu, boyun ve omuz ağrısı, sırt ağrısı ve kas spazmlarıyla çok sık başvurular geliyor." diye konuştu.

Telefon ve tabletlerin ideal tutuşunun cihazların göz hizasında olmasıyla sağlanabileceğine işaret eden Arslan, "Uzun süreli kullanımlarda duruşa bağlı kamburluk diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz Postürel Kifoz gelişebilir. Haliyle çocukların kolları yoruldukça cihazlar aşağı doğru düşüyor. Tablet göz hizasında olmalı ki biz boynumuzu eğmek zorunda kalmayalım. Daha çok masa tercih edilmeli." bilgisini verdi.

Arslan, ebeveynlerin akıllı cihaz kullanımı konusunda çocukları için süre kısıtlamasına gitmeleri gerektiğinin altını çizdi.

"Dikkat eksikliği anlamında çok büyük belirtiler görebiliyoruz"

Medicana International İstanbul Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Melis Çekiç Güllüoğlu da çocukların zamanla akıllı cihazlara bağımlı hale gelerek zihinsel gelişimleri konusunda kısıtlı kalabildiğini ve asosyalleşebildiğini söyledi.

Çocukların 32. aya kadar akıllı tablet ya da telefon kullanımını önermediğini kaydeden Güllüoğlu, "Çünkü çocuğun bu yaşlarda nöral ve sosyal gelişimi dezavantajlı bir şekilde etkilenir. Bir çocukta eğer akademik yaşamda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu görülmese bile 0-32 ay içerisinde çok fazla televizyon veya tabletle uğraştıysa, dikkat eksikliği anlamında çok büyük belirtiler görebiliyoruz. Sebebi de şu, çocuk televizyona bakarken şunu görüyor. Rengarenk, çok güzel bir ekran var ve buna bakmak hiç de zor değil. Ancak çocuk ekranlara bakmaya alıştıktan sonra birinci sınıfta derslere başladığı anda ders kitapları veya ödevleri onun dikkatini çekmemeye başlıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Gerekiyorsa bırakın ağlasın"

Medicana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Erkan Aslan, çocuklarda en sık karşılaştığı rahatsızlıkların kas spazmları ve göz kızarıklıkları olduğunu belirterek, çocukların ekrana baktığı mekanın çocuğun boyuyla orantılı şekilde dizayn edilmesi gerektiğini söyledi.

Amerikan Pediatri Derneği'nin çocukların 2 yaşından önce kesinlikle televizyon izlememesi gerektiğini açıkladığına dikkati çeken Aslan, "Kesinlikle ama kesinlikle beş yaşından küçük çocuklarınıza, tablet, telefon ya da televizyon karşısında yemek yedirmeyin." uyarısında bulundu.

Aslan, "Diğer yandan çocuk elinden tableti, telefonu aldığınızda veya televizyonu kapattığınızda ağlayabilir, gerekiyorsa bırakın ağlasın. Çünkü ileride o çocuk internet bağımlısı olduğunda bunun hesabını sizden soracaktır. 'Ben o yaşlarda bunun böyle sorunlara yol açacağını bilmiyordum, beni neden kurtarmadın?' diyecektir. Biraz daha büyük çocuklarda ise anlaşmalar yaparak süre kısıtlamasına gidilmeli." ifadelerini kullandı.

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