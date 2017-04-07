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''Anne dostu hastane''

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''Anne dostu hastane''
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, "Anne Dostu Hastane Programı" kapsamında yapılan değerlendirmede yüzde 98 puan aldı.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından gönderilen denetim ekibi yapılan değerlendirmede, yüzde 98 puan alan Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin anne dostu hastane ünvanı alması bekleniyor.

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Hastane yöneticisi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, çok mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

  "Anne Dostu Hastane olma yolunda büyük mesafe kat ettik. Hastanemizde uzun zamandır tek kişilik odalarda doğum yapılmaktaydı. Bunu bir adım daha ileriye taşımak için ekip olarak çalışarak odalarımızı konforlu hale getirdik. Anne adaylarımız hastanemizde tek kişilik, ev ortamlarını aratmayacak şekilde dizayn edilen odalarında, istedikleri kişiyi yanında bulundurarak doğumlarını yapıyorlar. Anne adaylarımızın memnuniyetleri bizleri de mutlu ediyor. Umarım yapılan değerlendirme neticesinde hastanemize Anne Dostu unvanını alarak bu güzel çalışmalarımızı belgelendirmiş olacağız."

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