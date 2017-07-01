Anne ve bebeği son yolculuklarına uğurlandı

İzmit ilçesinde, kamyonun altında kalarak hayatına kaybeden kadın ve 10 aylık bebeği toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Pınar Azaklı ve bebeği Ravza Miray'ın cenazeleri, Körfez Asri Mezarlık morgundan alınarak Körfez ilçesi Güney Mahallesi'ndeki Hacı Muharrem Camisi'ne getirildi. Burada taziyeleri kabul eden Azaklı'nın eşi Murat Azaklı'nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Burada kılınan cenaze namazına Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazında Pınar Azaklı’nın babası Talat Bilici fenalaştı. Fenalaşan acılı babaya sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Cenazeler, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Körfez Mezarlığında toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

- Olay

İzmit Otogar mevkisinde, dün, Y.E'nin kullandığı 41 DJ 849 plakalı kamyon, Ahmet Azaklı idaresindeki 41 R 0201 plakalı otomobile arkadan çarpmış, bu sırada otomobilin arka koltuğunda bulunan Pınar Azaklı, 8 aylık bebeği Ravza Miray ile araçtan inmeye çalışmıştı.

Harekete devam eden ve otomobili de sürükleyen kamyonun altında kalan Azaklı ile bebeği, hayatını kaybetmişti.