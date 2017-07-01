  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli 32 °C

Anne ve bebeği son yolculuklarına uğurlandı

»
Anne ve bebeği son yolculuklarına uğurlandı
İzmit ilçesinde, kamyonun altında kalarak hayatına kaybeden kadın ve 10 aylık bebeği toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Pınar Azaklı ve bebeği Ravza Miray'ın cenazeleri, Körfez Asri Mezarlık morgundan alınarak Körfez ilçesi Güney Mahallesi'ndeki Hacı Muharrem Camisi'ne getirildi. Burada taziyeleri kabul eden Azaklı'nın eşi Murat Azaklı'nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Burada kılınan cenaze namazına Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazında Pınar Azaklı’nın babası Talat Bilici fenalaştı. Fenalaşan acılı babaya sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. 

TOPRAĞA VERİLDİLER

Cenazeler, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Körfez Mezarlığında toprağa verildi. 

Kerim YAVUZ

- Olay

İzmit Otogar mevkisinde, dün, Y.E'nin kullandığı 41 DJ 849 plakalı kamyon, Ahmet Azaklı idaresindeki 41 R 0201 plakalı otomobile arkadan çarpmış, bu sırada otomobilin arka koltuğunda bulunan Pınar Azaklı, 8 aylık bebeği Ravza Miray ile araçtan inmeye çalışmıştı.

Harekete devam eden ve otomobili de sürükleyen kamyonun altında kalan Azaklı ile bebeği, hayatını kaybetmişti.

img_9765.jpgimg_9782.jpgimg_9736.jpg

Bu haber toplam 1366 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Refleksoloji Derneği yeni yönetimi belirledi01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:48
  • Adliye çevresinde Peyzaj düzenlemesi01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:44
  • Adalet Yürüyüşü’nde “Evet” diyecekler01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:20
  • Baran: “Esnafımızın  görüşleri çok önemli”01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:16
  • Ayaz’a memnuniyet ziyareti01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:14
  • Çocuklar ‘Rafadan Tayfa’ ile doyasıya eğlendiler01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:12
  • Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kursları gençlere umut oluyor01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:11
  • Kan donduran olay! Kocaeli'ye yerleştiler kâbus yine bitmedi01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:59
  • Dikkat! Kocaeli'nin bu ilçelerinde elektrikler kesilecek (2 Temmuz 2017)01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:30
  • Enkazda kaldığı her 24 saat için 10 metreye inecek01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:29
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti