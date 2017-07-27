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“Annem” diyerek ellerini öptüler

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“Annem” diyerek ellerini öptüler
Gazetemizin çay ocağı sorumlusu olarak çalışan Hüseyin Fehmi Özen’in oğlu Abdülsamet Özen, 17 Aralık 2016 günü sabahı Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı saldırıda şehit olmuştu.

Samet yaşıyor olsa, şu sıralar teskeresini alıp, ailesinin yanına dönecekti.

Şehit Samet Özen ile birlikte aynı birlikte, aynı tertipte vatani görevlerini yapan Yunus Emre ile M.Ali Demirel, geçen gün teskerelerini aldılar. Kayseri’deki birliklerinden çıkınca, memleketlerine, evlerine gitmeden önce Körfez ilçeye gelerek, şehit arkadaşları Abdülsamet’in ailesinin evini ziyaret ettiler Yunus ve M.Ali, şehit arkadaşlarının annesi  Hayriye Özen’e “Anneciğim” diye sarılıp, ellerinden öptüler. Hayriye Özen, şehit oğlunun iki silah arkadaşının ziyaretinden çok büyük bir mutluluk duydu, onları bir süre evde ağırladı.

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