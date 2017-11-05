Anneye en az 4858 lira

Sigortalı annelere yapılan üç farklı ödeme var. Bunlar çocuk parası, doğum yardımı, süt parası. 15 Mayıs 2015’ten sonra doğan anneye çocuk parası veriliyor. Buna göre; tüm annelere şartsız olarak ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Yeni doğan çocuk yardımı için Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor.

BABA DA ALABİLİR

Doğum yapan kadınlara 133 lira ‘emzirme ödeneği’ de (süt parası) veriliyor. Bu para çalışan, çalışmayan her anne için veriliyor. Süt parası için doğum yapan kişinin SSK veya Bağkurlu olması ve doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün prim yatırılması ve prim borcunun olmaması gerekiyor. Anne sigortalı değilse para, sigortalı eşe veriliyor. Başvuru SGK’ya yapılıyor.

RAPOR PARASINI UNUTMA

Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme ise doğum (rapor) parası. Bu para maaşa göre değişiyor. Çalışan kadınlara, doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta veya 112 gün izin veriliyor. Bu durumdaki kadınlar, izin süresi için geçici iş göremezlik (rapor) ödeneği alır. Üç ödemeyi de alan annenin eline en az 4858 lira geçer.