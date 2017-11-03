Anonslarla halkı uyarıyorlar ama...
Körfez ilçe Yeniyalı Mahallesi’nde Necmettin Erbakan Kültür Merkezi altında bulunan Kapalı Pazar yerinde yankesicilik olayları çok can yakıyor.
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3-4 kadın yankesici, pazara alışveriş için gelen vatandaşların cüzdanlarını, cep telefonlarını çalıyorlar. Geçen hafta tam 7 kişinin eşyası çalındı. Körfez Pazarcılar Odası ve Belediye zabıtası, anonslarla halkı uyarıyor ama, pek fayda etmiyor. Belki biraz önlem alınca iyi olacak.
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Etiketler : Körfez Kapalı Pazar, hırsızlık
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