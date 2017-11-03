Anonslarla halkı uyarıyorlar ama...

3-4 kadın yankesici, pazara alışveriş için gelen vatandaşların cüzdanlarını, cep telefonlarını çalıyorlar. Geçen hafta tam 7 kişinin eşyası çalındı. Körfez Pazarcılar Odası ve Belediye zabıtası, anonslarla halkı uyarıyor ama, pek fayda etmiyor. Belki biraz önlem alınca iyi olacak.