Antalya kampında ilk maç Zonguldak Kömürspor ile

Ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan, zirve yarışından kopmayan Kocaelispor, devre arası kampında Antalya’da çalışmalarını sürdürüyor.

Bugünü iki antrenmanla geçiren Yeşil-Siyahlı ekip, bugün 2.Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 15.00.

ANTALYA’DA İLK HAZIRLIK MAÇI

İki yıl aradan sonra çıktığı profesyonel ligde, transfer yasağına rağmen ligin ilk yarısını zirvede tamamlamayı başaran Kocaelispor’u ligin ikinci yarısında çok daha zorlu maçlar bekliyor. Devre arası kamp çalışmaların Antalya’da gerçekleştiren Yeşil-Siyahlı ekip, ilk hazırlık maçında da bir üst ligde yer alan Zonguldak Kömürspor ile oynayacak. Kamp yapılan Kervansaray Oteli’nin sahasında ki karşılaşmada teknik ekibin kadroda bulunan tüm oyunculara şans vermesi bekleniyor.

