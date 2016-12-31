Antalya’da gol düellosu: 4-3

Yeni sezon hazırlıklarına Antalya’da devam eden Kocaelispor kamptaki ikinci hazırlık maçını Trabzon Düzyurtspor ile oynadı.

İlk maçında Zonguldak Kömürspor’u 2-1 yenen yeşil siyahlı takım Düzyurtspor’u 4-3 yendi.

Müsabakaya Yusuf, Kadir Gezer, Murat, Erol, Kemal, Burak Özbakır, Mesut, Kerem, Burak Süleyman, Özgür ve İshak 11’i ile başlayan Kocaelispor maça iyi başladı. 2.Dakikada Burak Süleyman durumu 1-0’a getirdi. 12.dakikada bu kez Özgür skoru 2-0 yaptı. Oyunda üstünlüğü elinde tutan Kocaelispor 25.dakikada kalesinde golü gördü ve devre 2-1 galibiyetimiz ile bitti. İlk yarıda oynayan futbolculardan Kadir Gezer, Kemal ve Burak Süleyman ikinci yarıya da devam ettiler. Volkan, Ali, Kadir Öge, Hamza, Sefa, Mert, Oğuzhan ve Sinan da ikinci yarı sahaya çıkan futbolculardı. İkinci yarıyla birlikte takım rahat futboluyla dikkat çekerken 54’de Kemal durumu 3-1 yaptı. Oğuzhan 58’de takımın dördüncü golünü attı. Bu dakikadan sonra rakibin biraz daha etkili futbolu dikkat çekerken 63.dakikada Kadir Gezer kendi kalesine golü attı. 67.dakikada Emrah Kol takımının üçüncü golüne imza attı. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kocaelispor, rakibi Düzyurtspor’u 4-3 yendi.



