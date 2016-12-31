  • BIST 78.139
  • Altın 130,455
  • Dolar 3,5192
  • Euro 3,7140
  • Kocaeli 0 °C

Antalya’da gol düellosu: 4-3

»
Antalya’da gol düellosu: 4-3
Yeni sezon hazırlıklarına Antalya’da devam eden Kocaelispor kamptaki ikinci hazırlık maçını Trabzon Düzyurtspor ile oynadı.

İlk maçında Zonguldak Kömürspor’u 2-1 yenen yeşil siyahlı takım Düzyurtspor’u 4-3 yendi. 

Müsabakaya Yusuf, Kadir Gezer, Murat, Erol, Kemal, Burak Özbakır, Mesut, Kerem, Burak Süleyman, Özgür ve İshak 11’i ile başlayan Kocaelispor maça iyi başladı. 2.Dakikada Burak Süleyman durumu 1-0’a getirdi. 12.dakikada bu kez Özgür skoru 2-0 yaptı. Oyunda üstünlüğü elinde tutan Kocaelispor 25.dakikada kalesinde golü gördü ve devre 2-1 galibiyetimiz ile bitti. İlk yarıda oynayan futbolculardan Kadir Gezer, Kemal ve Burak Süleyman ikinci yarıya da devam ettiler. Volkan, Ali, Kadir Öge, Hamza, Sefa, Mert, Oğuzhan ve Sinan da ikinci yarı sahaya çıkan futbolculardı. İkinci yarıyla birlikte takım rahat futboluyla dikkat çekerken 54’de Kemal durumu 3-1 yaptı. Oğuzhan 58’de takımın dördüncü golünü attı. Bu dakikadan sonra rakibin biraz daha etkili futbolu dikkat çekerken 63.dakikada Kadir Gezer kendi kalesine golü attı. 67.dakikada Emrah Kol takımının üçüncü golüne imza attı. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kocaelispor, rakibi Düzyurtspor’u 4-3 yendi.  


 

Bu haber toplam 579 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Değirmenderespor M.Ali Kurun ile anlaştı31 Aralık 2016 Cumartesi 16:14
  • Vali, özel sporcuları kabul etti31 Aralık 2016 Cumartesi 16:13
  • Periler, yine mağlup: 64-5831 Aralık 2016 Cumartesi 16:11
  • Mertspor, altyapıya yöneldi31 Aralık 2016 Cumartesi 16:07
  • Minik basketçiler çalışıyor 31 Aralık 2016 Cumartesi 16:05
  • Rakipbul’da şampiyon Pasifik Denizcilik31 Aralık 2016 Cumartesi 16:04
  • Eskrim antrenörlük kursu yapıldı31 Aralık 2016 Cumartesi 16:02
  • Sezgin Bektaş, Gebzespor’da30 Aralık 2016 Cuma 16:28
  • H.Yıldızspor’da Beratcan ve kaleci Abdullah da ayrıldı30 Aralık 2016 Cuma 16:27
  • Yarınki rakip Düzyurt30 Aralık 2016 Cuma 16:24
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Elektrik sorunu yeniden hortladı
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti