Antalya’da kent derbisi

Devre arası kampı için Antalya’da bulunan 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor ile 3.Lig’de ye alan Gölcükspor, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Kocaeli Birlikspor’un kamp yaptığı Lara Sherwood Brezees Otel’in sahasında maç 17.00’de başlayacak.

K.BİRLİK VE GÖLCÜK’ÜN İLK HAZIRLIK MAÇI

2.Lig’de başarılı bir ilk yarı geçiren, devreye liderin sadece bir puan gerisinde giren Kocaeli Birlikspor, kampta ilk hazırlık maçını 3.Lig’de yer alan temsilcisiz Gölcükspor ile oynayacak. Kocaeli Birlikspor gibi, devre arası kampı çalışmalarını Antalya’da gerçekleştiren Gölcükspor da, yarın akşam ilk hazırlık maçında K.Birlikspor karşısında sınav verecek. İki takımın teknik sorumlularının da hazırlık maçında kadrolarında bulunan tüm oyunculara şans vermeleri bekleniyor.

