'Antenli mahalle' olarak anılmak istemiyorlar

Kartepe'de bulunan Çepni Mahallesi'nde telefon, radyo, televizyonlara ait 27 verici anteni bulunuyor.

Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker antenler nedeniyle mahallelerinin 'antenli mahalle' olarak anıldığını, görsel kirlilik yaratması nedeniyle antenlerin kaldırılmasını istediklerini söyledi.

27 ADET VERİCİ



Kış turizminin yanı sıra trekking, ATV, paintball ,dağcılık ve kampçılık gibi birçok doğa sporlarının yapılabildiği Kartepe'de bulunan Çepni Mahallesi'nde birçoğu radyo ve televizyon anten vericisi olmak üzere baz istasyonlarının da bulunması mahalle sakinlerini çileden çıkardı. 27 adet verici anten mahallenin dört bir tarafında bulunuyor. Çepni Mahallesi ve Kartepe İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, "Muhtar olarak bize 2004'ten beri hiçbir bilgi verilmedi. Muhtar olarak bize hiçbir şey söylenmeden meclis kararıyla karar verilmiş ve yapılmış. Şu an 27 tane televizyon ve radyo vericisi var. Bunların görsel kirliliği var, dışarıdan gelen insanlar buralarda vericiler var, baz istasyonları var diye kaçıyor. Biz o anlamda sıkıntı çekiyoruz. Çepni Mahallesi denildiği zaman 'anten mahallesi' diye anılıyor. Bürokratlarımıza, belediye başkanlarımızla inşallah daha sık görüşüp bu konuyu halletmek istiyoruz" dedi.

KALDIRILMASINI İSTİYORUZ



Mahalle sakinlerinden Metin Doğan verici antenlerinin kaldırılmasını istediklerini belirterek, "Burada maalesef 27 tane anten var. İzmit Körfezi'ni burada oturarak seyrediyoruz ama tepemizdeki antenler bizi etkiliyor. O yüzden bunların kaldırılmasını istiyoruz. Burası turizm bölgesi, yıllardır bu sene kaldırılacak, bir daha ki sene kaldırılacak derken millet bu şekilde oyalandı. Devlet büyüklerimizden bunların kaldırılmasını rica ediyoruz" diye konuştu.