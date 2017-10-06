Antep çıkarması

Gaziantep ve İlçeleri Dernekler Federasyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile düzenlediği 1 nci Gaziantep tanıtım Günleri etkinliği bugün Uluslararası Fuar Merkezi’nde başladı. Bakan Fikri Işık dahil bütün il protokolü açılışa katıldı. Gaziantep’i dünya markası haline getirmek için büyük çaba gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de açılış için İzmit’e geldi.

PROTOKOL EKSİKSİZ KATILDI

Açılışa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, , BBP İl Başkanı Serhat Duyar, Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut , İl Kültür Müdürü Adnan Zanburkan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Özdemir, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, İstanbul Kartal İlçe Kaymakamı Cemil Aksak, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Kartepe Belediye Başkanı Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Gaziantep Konfederasyon Başkanı Hasan Özaygut, Gaziantep İl ve İlçe Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Özaygut, Kocaeli Gaziantepliler Derneği Başkanı Ahmet Öner, Marmara Gaziantepliler Dernek Başkanı Adnan Gültekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TOK GELEN PİŞMAN OLDU

Gaziantep Tanıtım Günleri için kurulan stantlarda muhteşem kebaplar, fıstıklı tatlılar hazırlandı, konuklara ikram edildi. Protokol mensupları da muhteşem Gaziantep lezzetlerini bol bol yedi. Açılışa tok gelenler pişman olmuştu.

10 GÜN SÜRECEK, BURAY KONSERİ YARIN

Gaziantep Tanıtım Günleri etkinliği 15 Ekim’e kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak. Hepsi Gaziantep’i farklı lezzet ve ürünleri ile tanıtan 110 stant bulunuyor. Bu süre içinde festival alanında önemli etkinlikler de gerçekleşecek. Yarın akşam Buray konseri var. Gaziantep Tanıtım Günleri’ne bütün İzmitliler davetli. Fuar girişi ise ücretsiz olacak.

Şennur YILDIZ

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