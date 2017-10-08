Antep günlerine ziyaretçi akını

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde 6 Ekim'de başlayan tanıtım günlerinde, Gaziantep'e özgü baklava, kebap, kuru yemiş, salça gibi ürünlerin yanı sıra hediyelik eşyalar da satışa sunuldu.

Stantları ziyaret eden vatandaşlar, yöresel lezzetleri tatma ve satın alma fırsatı buldu.

Etkinlik alanında standı bulunan bir firmanın sahibi Eyüp Kızılaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'e ait baharat, salça, nar ekşisi gibi ürünleri vatandaşların beğenisine sunduklarını söyledi.

Kocaelilerin stantlarına olan ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Kızılaslan, "Fuar başarılı geçiyor. 10 günlük için ürün getirdik ancak bugün itibarıyla ürünler bitmek üzere. Böyle fuarlar bizim toptan satışlarımızı fazlalaştırıyor. Burada gelip ürünlerimizi sergiliyoruz, tanıtıyoruz. Böylece Gaziantepimizi tanıtıyoruz." diye konuştu.

Gaziantep Tanıtım Günleri, 15 Ekim'de sona erecek.