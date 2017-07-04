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Antibiyotik direncinin dezenfektanlarla ilişkisi olduğu keşfedildi

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Antibiyotik direncinin dezenfektanlarla ilişkisi olduğu keşfedildi
Antibiyotik direncinin, evlerde yaygın kullanılan dezenfektan türü "triklosan" ile bağlantısı olduğu belirlendi.

Birmingham Üniversitesi ve Norwich Araştırma Parkı'ndan bilim adamlarının yaptığı araştırma, evlerde kullanılan temizlik maddelerinin içeriğinde bulunan triklosana karşı direnç ile antibiyotik direnci mekanizması arasında ilişki olduğunu ortaya koydu. 

Araştırmada, kinolin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmek için mutasyona uğrayan bir bakterinin, aynı zamanda triklosana karşı dirençli hale geldiği görüldü ve keşif "beklenmedik bir bulgu" olarak nitelendirildi.

Çalışmanın sonuçları Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinde yayımlandı.

Kinolin antibiyotikler, insanların tedavisinde kullanılanlar arasında önemli yer tutuyor ve güçlü ilaçlar olarak sınıflandırılıyor.

Keşif, anti mikrobiyal direnç kazandıran triklosanın kullanımıyla ilgili endişeleri arttırırken, son on yılda marketlerde satılan anti mikrobiyal temizlik malzemelerindeki patlamaya dikkat çekildi.

Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu geçen yıl ülkede anti bakteriyel sabun satışını, triklosan ve triklokarbon ile ilgili bilimsel çalışmaların ardından yasaklamıştı.

Daha önce yapılan araştırmalarda, triklosan ile insan ve hayvan sağlığı bozuklukları arasında bazı bağlantılar keşfedilmişti. Kimyasalın, insan bağırsaklarındaki mikrobiyomu değiştirdiği ortaya çıkmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de hijyen ürünlerinde bu maddenin kullanımına yasak getirilmişti.

Öte yandan, diş eti hastalıklarına sebep olan bakterilere karşı etkili olduğuna inanılan triklosanın diş macunlarında sıklıkla kullanılmaya devam edildiği belirtiliyor.

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