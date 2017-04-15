Antikkapı yenileniyor

Mevsim itibarıyla düğün ve nikâh dönemine girilirken Büyükşehir Belediyesi, Antikkapı şirketine bağlı 11 düğün salonunda yenileme çalışması başlattı.

Antikkapı’ya ait salonlardaki yenilik çalışmaları 18 Nisan’da yapılacak kapsamlı basın toplantısı ile duyurulacak.

Sekapark ile Antikkapı yaklaşık bir yıl önce birleşmiş, Antikkapı adıyla faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştı. İslam Yücel’in Genel Müdürlük görevine gelmesiyle önce Genel Müdürlük, Sekapark alanında tek binada hizmet vermesiyle yeniliklerin ilk adımı atıldı.

Antikkapı’nın tüm idari birimleri bir araya toplandı. Antikkapı’ya bağlı 11 düğün salonu, restaurantlar, kafeler, otel ve petrol istasyonu hizmetleri bu merkezden yönetilmeye başlandı. Antikkapı’nın restaurant hizmetleri Sekapark Sahil Restaurantları’na taşındı. Kocaeli Fuarı yanında bulunan Antikkapı’nın üst katı da tamamen yenilendi. Tadilatı tamamlanan Antikkapı üst katı yeni haliyle 18 Nisan’da yapılacak basın toplantısıyla açılacak.

Son derece modern bir hale dönüştürülen Antikkapı’da 50, 100 ve 350 kişilik 3 ayrı salon bulunuyor. Bu salonlar gerektiğinde birleştiriliyor ve 500 kişilik salona dönüştürülüyor. Ahşap kaplamalı ve izolasyonlu bölmeler nedeniyle salonlar arasında ses geçirmiyor. Salonlar, toplantı, konferans, düğün, nikâh ve kına geceleri için kullanılabilecek. Ekranlı kürsü, ışık ve ses sistemleri de dikkat çekiyor.

Antikkapı’nın halen açık olan 600 kişi kapasiteli alt salonu da 1 Kasım’dan itibaren tadilatı başlayacak. Alt salon 3 ay boyunca kapatılacak. Hizmetler üst katta devam edecek.



