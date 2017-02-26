Antikkapı’da İzmit buluşması

Duygu Mert ile ikincisi düzenlenen İzmit Buluşmaları dün akşam Antikkapı’da şair ve söz yazarı Aşkın Tuna ve yaklaşık 500 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

FARKINDALIK YARATIYORUZ

Duygu Mert, “Bu buluşmada öyle bir isim çağırmamız gerekiyordu ki hayatımız boyunca bizde yer etmiş olmalıydı. İlk buluşmamızda Cem Özer ile başlamıştık. Bu sefer Aşkın Tuna ile taçlandırıyoruz. Yapmış olduğumuz etkinliklerde bir farkındalık yaratıyoruz. Bu seferki farkındalık davetiyelerinizde de gördüğünüz gibi KOÜHAM. Üniversitemizin geliştirdiği bir bilim merkezi. Çok önemli bir merkez Biz de bu önemli merkeze gece sonunda küçük bir destek sağlayacağız” dedi. Geceye katılım oldukça yüksek oldu.

Kerim YAVUZ