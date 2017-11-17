Antrenman maçında 6 gol

Kıran kırana geçen mücadeleden galip gelen taraf 4-2’lik skorla A takım oldu. Birçoğu A takım antrenmanına katılan ve profesyonel olan oyuncuların yer aldığı U-19 takımının ilk yarı 2 golle süslediği performansı ise alkışı hak etti.

U19 İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Maçı yöneten teknik sorumlu Ali Gürdal’ın sık sık oyunu kesip uyarılarda bulunduğu ve hatalara dikkat çektiği karşılaşmanın ilk yarısı pozisyon üretkenliği açısından zengin geçti. Maçta ilk golü Cüneyt ile U-19 takımı buldu ancak A takımdan Melih’in yanıtı gecikmedi. Yasin’in golüyle U-19 takımı ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Takımlar ikinci yarıda tamamen farklı bir on birle sahaya çıktı. Yüksek tempolu karşılaşmada A takım oyuna ağırlığını koydu ve karşılaşmadan Senih Sergen’in 2 ve Berat Demir’in 1 golüyle 4-2 galip ayrıldı. Her iki takımın da seyir zevki yüksek performans sergilemesi ve oyunun başından sonuna mücadeleyi bırakmaması memnuniyet yarattı.