Antrenman maçında 7 gol

A takımda son maçta uzun süre forma giyen oyuncular çift antrenman yaparken az süre oyunda kalan ve forma bulamayan futbolcular da U19 takımıyla antrenman maçı yaptı.

Oldukça mücadeleci geçen maçta ilk gol penaltı vuruşuyla A takımdan geldi. Batuhan ile öne geçen A takıma U-19’dan Taha karşılık verdi.

BAŞKAN YILMAZ DA İZLEDİ

Ancak ilk yarıda skorunu, ikinci kez fileleri havalandıran A takımdan Batuhan yazdı. Maçın ikinci yarısı oyuncu değişiklikleriyle daha hızlı başladı. Karşılıklı gollerle kıyasıya geçen mücadelede Cüneyt attığı golle skorda dengeyi sağladı. . Eşitliği bozan isimse A takımdan Berke oldu. Fiziki üstünlüğünü oyunun geri kalanında sahaya yansıtan A takım attığı 2 golle skoru tayin etti. Maç sonunda futbolcular birbirlerine sarıldı. Maçı kulüp başkanı Erhan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri de birlikte izledi.

EMRECAN’A 4 MAÇ CEZA GELDİ

Bu arada Kırmızı-Beyazlı ekipte son İnegöl maçında oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde hakeme sportmenliğe aykırı hareket yaptığı için disipline sevk edilen Emrecan Yıldızhan’ın cezası belli oldu. Perşembe günü olağan toplantısını yapan PFDK genç futbolcuya 4 maç ceza verdi. Söz konusu maçta takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten dolayı Kocaeli Birlikspor’a 2500 TL para cezası verildi.