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Antrenörler nostalji gecesinde buluştu

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Antrenörler nostalji gecesinde buluştu
Kocaeli Futbol Antrenörleri Derneği Ustalarla Nostalji geçesinde bir araya geldi. Başiskele’de bulunan The Ness Otel’de yapılan geceye katılım çok fazlaydı.

Yaklaşık 300 antrenör gecede hazır bulundu. Bu mesleğe yıllarını vermiş, bir dönem Kocaeli ve Türk futbolunda söz sahibi olmuş isimlerin katıldığı gecede, eski günler anıldı.

 TÜREL, TIRPAN, SEDAT ÖZDEN, EKŞİ VE TUĞRUL ŞENER DE GECEYE KATILDI

Futbol Antrenörleri Derneği’nin Ustalarla Nostalji gecesine Türk futbolunun duayen isimleri de katıldı. Bir dönem Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinde de bulunan Metin Türel ve Tınaz Tırpan’ın yanı sıra Beşiktaş’ın efsane futbolcuları Rasim Kara, Mehmet Ekşi ve Kör Tuğrul lakaplı Tuğrul Şener, Bursaspor’un unutulmaz Kaptanı Sedat 3 lakaplı Sedat Özden de katıldı. Geceye katılan duayen isimlere plaket verildi.

ARIKAN DA ONUR KONUĞUYDU

 TRT Spor Yorumcusu Gölcüklü Erdoğan Arıkan da geceye katılan isimler arasındaydı. Arıkan, kendisine plaket verildikten sonra kürsüye çıkıp birde konuşma yaptı. Arıkan, “Ben Gölcük doğumluydu, çocukluğum ve gençliğim burada geçti. Bugün Erdoğan Arıkan olarak kariyer yaptıysam bunu, o dönem bana çok büyük katkıları olan başta Remzi Demirer olmak üzere dostlarıma borçluyum. Buraya onur konuğu olarak davet edildim. Bilakis bundan onur duydum, beni siz onurlandırdınız”

 DEMİRER, “BİZ ÇOK BÜYÜK CAMİAYIZ”

TÜFAD Başkanı Remzi Demirer, geçede yaptığı konuşma da katılan herkese çok teşekkür etti. Demirer “Değerli büyüklerimizle yaptığımız Ustalarla Nostalji Gecesi’nin amacına ulaştığını görmekten mutluluk duyuyorum. Salonun neresine baksam değerli ustaları görüyorum. Müthiş bir atmosfer, harika bir ortam, gelen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Bizler aslında büyük bir camiayız, birbirimize sahip çıktığımız sürece ne kadar güçlü olduğumuzu bize bu topluluk gösterdi” dedi.

SÜPER LİG VE 1.KÜME ŞAMPİYONLARI İLE PLAY-OFF’A ÇIKANLARA PLAKET

Antrenörlerin nostalji gecesinde bu sezon Süper Lig ve 1.Küme’de gruplarını şampiyon bitiren takımlarla, Play-Off’a çıkan ekiplere de plaket verildi. Süper Lig Şampiyonları Derince Belediye Demirspor ile Nusretiyespor, Play-Off’a çıkan Sultan Orhan, Kartepe Belediye, Seka Doğanspor ve Doğantepespor, 1.Küme şampiyonları Arapçeşme, Sedaş TEK Spor ve Diliskelesispor ile Play-Off’a çıkan Karamürselspor, Suadiyespor, Başiskele Belediyespor, Kireçocakları, Uzuntarlaspor ve Bağçeşmespor takımlarının yönetici ve teknik adamlarına plaket verildi.

SLAYT GÖSTERİSİ ÇOK BEĞENİLDİ

Gecenin en güzel, en duygusal anı da yapılan slayt gösterisiydi. Aramızdan ayrılan antrenörler anısına yapılan slayt gösterisi geceye katılanları oldukça duygulandırdı. Ayrıca, Kocaeli ve Türk Futboluna damga vurmuş başta Nasut Kayalı olmak üzere duayen antrenörlerimiz içinde slayt gösterisi yapıldı. Geceye onur konuğu olarak katılan, Kocaelispor ve Derneğin kurucularından olan Nasut Kayalı da konuşma yaptı.

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