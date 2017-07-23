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AÖF'e sınavsız giriş müjdesi

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AÖF'e sınavsız giriş müjdesi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden mezun olan veya örgün eğitim alan öğrencilere sınavsız ikinci üniversiteye sınavsız giriş hakkı verildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Balıkesir Büro Yöneticisi Necati Eroğlu, sınavsız giriş konusunda bilgi verdi.

Eroğlu, "Anadolu Üniversitesi (AÜ), üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun (Açıköğretim Fakültesi dahil) olan ya da örgün üniversitede okumaya devam edenler için 37 ön lisans , 18 lisans bölümünü şartsız ve sınavsız okuma imkanı sunuyor. Bu yıl Suudi Arabistan'a da büro açan üniversitemiz, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, İlahiyat (Arapça), İşletme (İngilizce) ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) programlarını da açtı" dedi.
Müdür Necati Eroğlu, halen aynı alanda olmamak şartıyla Anadolu Üniversitesi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültesi bünyesindeki ön lisans ve lisans programlarından birini tercih ederek ikinci üniversite kapsamında bölüm okuma fırsatının ortaya çıktığını söyledi. Eroğlu, “Hayata ve kendisine bir değer katmak isteyen , ben de bu toplumun bir bireyiyim” diyenler üniversitemizi tercih ediyor" dedi.

"EN ÇOK TERCİH EDİLEN BÖLÜMLER ADALET VE İLAHİYAT"
Açıklamasının devamında en çok tercih edilen bölümler olarak Adalet ve İlahiyat bölümleri olduğunu kaydeden Eroğlu, üniversiteye kayıt yaptıran 1 milyonun üzerinde öğrenciye internet ortamında e-kampüs sistemi ile çalışma ortamı sunulduğunu söyledi. Bu yıl 5 programın daha üniversite eğitimi kapsamına eklendiğini belirten Eroğlu, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, İlahiyat (Arapça), İşletme (İngilizce) ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) programlarının da açıldığını söyledi.

Balıkesir Bürosu Şube Müdürü Necati Eroğlu, Türkiye genelinde 105 bürolarının bulunduğunu, bu yıl açılan Suudi Arabistan bürosu ile yurt dışında 6 büroya ulaştıklarını kaydetti. İkinci üniversiteyi okumak isteyenlerin bulundukları yerlerin AÖF bürolarına müracaat edebilecekleri gibi internet ortamında kendilerinin de ön başvuru yapabileceğini aktaran Eroğlu, bu yıl ikinci üniversite tanıtım faaliyetleri kapsamında çok yoğun bir dönem geçirdiklerini, AÖF Balıkesir Bürosu olarak Balıkesir il merkezinde bulunan liselerin bir çoğunda tanıtım faaliyetlerinde bulunduklarını bildirdi. Ayrıca Balıkesir Üniversitesinde yoğun bir tanıtım faaliyetinde bulunduklarını belirten Eroğlu, “Hayallerim bir diplomaya sığmaz” diyen herkesi 5-18 Eylül 2017 tarihleri arasında ikinci üniversite kayıtlarının gerçekleştirileceği AÖF bürolarına beklediklerini söyledi.

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