Apartman boşluğuna düşen martı böyle kurtarıldı

İzmit'te bir binanın apartman boşluğuna düşen martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İzmit Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan Nazar Apartmanı'nın havalandırma boşluğuna düşen martı, düştüğü yerden çıkamadı.

HABER VERDİLER

Apartman boşluğuna düşen martıyı fark eden apartman sakinlerinden Cafer Ateş, kendi imkanları ile martıyı kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri martıyı fileli sopa ile bulunduğu yerden kurtardı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından İtfaiye ekipleri tarafından açık bir alana götürülen martı doğaya bırakılarak özgürlüğüne kavuştu.

TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Ev sahibi Cafer Ateş, martının 3 gündür havalandırma boşluğunda olduğunu belirterek, “Seslerini duyduk ama camı açtık. İki gündür de ıslak ekmek atıyorduk. İtfaiyeyi aradık, Allah razı olsun geldiler. Bir canı kurtarmış olduk. Sadece yangında değil, böyle işlerde de koşup geliyorlar. İtfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kerim YAVUZ