Apartman boşluğuna sıkışan yavru martı böyle kurtarıldı

İzmit'te 6 katlı bir binanın apartman boşluğuna sıkışan yavru martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, İzmit Cumhuriyet caddesine bağlı Menekşe apartmanında meydana geldi. 6 katlı bir binanın apartman boşluğunda martı sesi duyan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartman boşluğuna sıkışan yavru martıyı kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. İlk olarak cam çerçeveyi yerinden çıkaran ekipler, daha sonra ekipmanları kullanarak apartman boşluğuna sıkışan yavru martıyı kurtardı.

Apartman boşluğundan çıkartılan yavru martı doğaya salındı.