Aquaparkta son durum

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, vizyon projeleri arasında yer alan ve yakında hizmete girecek olan aquaparkta incelemelerde bulundu.

Belediye meclis üyesi Ersin Alpaslan’ın da yer aldığı inceleme de Başkan Doğan, ilgililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Tepeköy Mahallesi’nde daha önceden atıl vaziyette bulunan havuzun yeni baştan projelendirilerek 5 milyon 500 bin lira harcanarak yaptırılan aquapark, Kocaeli’de ilk olacak.

“Seçim öncesi vatandaşımıza ne söz verdiysek ve hangi projeyi vaat ettiysek hepsini bir bir yerine getiriyoruz” diyen Başkan Doğan, “ Seçim vaatlerimiz arasındaki projelerin hemen hemen tamamını henüz görev süremiz dolmamasına rağmen bitirdik ve ya da bitmek üzere. Vaatlerimizi yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz. Aquaparkta bizim özellikle çocuklarımıza söz verdiğimiz vizyon projelerimizdendi. Nüfusu 2 milyona yaklaşan ilimizde aquapark yoktu ve başka illere gidiliyordu. Tepeköy Mahallemizdeki aquapark 12 ay boyunca faaliyette olacak. Projemizde yarı olimpik yüzme havuzda bulunuyor Özellikle yüzmeyi geliştirmek ve sporcu yetiştirmek için burası bulunmaz bir nimet olacak. Ben inanıyorum ki buradan milli yüzücüler yetişecek ve yurt dışında ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak. Biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Onlar için ne yapsak azdır. Çocuklarımıza, gençlerimize yatırımı ülkemizin geleceğine yapılan yatırım olarak görüyoruz. Daha önceden Türkiye’de bir ilçe belediyesi olarak amatör spora en büyük yatırımı yapan belediye olarak Cephanelik Spor Tesissilerini yapmıştık. Şimdi de yine büyük bir yatırım olan ilimizin ilk ve en modern aquaparkını yaptık. Burada insanlarımız hem spor yapacaklar hem de eğlenme imkanı bulacak” şeklinde konuştu.

Tepeköy Mahallesi’nde İzmit’e hakim bir noktada 5 bin 358 metrekarelik bir alan üzerine yaptırılan aquaparkta üstü açılır kapanır yarı olimpik yüzme havuzu, soyunma odaları, kafeterya, kaydırak, çocuklar için havuz ve eğlence alanları bulunuyor.