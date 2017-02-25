Aquapark’tan tüm Kocaeli yararlanacak

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli’nin ilk aquapark inşaatına giderek temel atma töreni öncesi çalışmaları inceledi.

Tepeköy Mahallesi’nde İzmit Belediyesi’ne ait yüzme havuzunun olduğu alanda yapılmakta olan ve önümüzdeki günlerde temeli atılacak aquaparkın inşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Doğan “İzmit Belediyesi olarak Kocaeli’mizi yine bir ilkle tanıştıracağız. Belediyemizin bu dönemki projelerinden biri olan Aquaparkın yapımı devam ediyor. İnşaat çalışmaları çok hızlı ilerliyor, bende sık sık buraya gelip, çalışmaları yakından takip ediyorum.” dedi.

ŞEHRİMİZİN İHTİYACIYDI

Başkan Doğan, “Kocaeli’nde de aquapark hep söylenen ve beklenen bir projeydi. Biz de İzmit Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın bu ihtiyacını gerçekleştirmek istedik ve şehrimize yakışır bir aquaparkı yapıyoruz. Aquaparkın yanında çocuklarımıza yüzmeyi öğretebileceğimiz, yüzme sporunu özendirebileceğimiz bir kapalı havuzumuz da olacak. Sadece İzmit’e değil tüm Kocaeli’ye hatta çevre illerden de insanlarımıza hizmet edebileceğimiz modern, son teknolojide, hem havuzuyla, hem aquaparkıyla çok güzel bir tesis olacak” ifadesini kullandı.

HAYALİM BU YAZ HİZMETE AÇMAK

Doğan, “Benim hayalim bu yaz aquaparkı çocuklarımızın hizmetine açmak. Burayı çocuklarımızın hem yüzdüğü, hem de sağlıklı zaman geçirdikleri cıvıl cıvıl bir alan olarak görmek istiyorum. Yaptığımız bu hizmetlerimizle, hem halkımızın en güzel şekilde zaman geçirmelerini sağlamak, hem de şehrimizi cazibe merkezi haline getirmektir” şeklinde konuştu.

Aquapark, Tepeköy Mahallesi’nde 5358 metrekarelik alanda yapılıyor. Proje kapsamında, mevcut durumdaki eski yüzme havuz iyileştirilerek üstü kapatılacak, buna ek olarak soyunma odaları, kafeterya, kaydırak, çocuklar için havuz ve eğlence alanları yapılacak. Kocaeli’nde ilk olacak aquapark alanındaki havuzun yazın açık, kışın da kapalı şekilde 12 ay boyunca hizmet vereceği belirtildi. Projenin yaklaşık 5 milyon 500 bin liraya mal olacağı öğrenildi.