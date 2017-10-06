Arabası çizildi kamera kaydı gösterilmedi

Geçen gün arabasını almaya geldiğinde baştanbaşa çizilmiş halde buldu. Otopark görevlilerinden kamera kayıtlarını görmek istediğini, ancak buna izin verilmediğini “Bizim bir sorumluluğumuz yok” denilerek savuşturulduğunu anlatıyor. Sevinç Ergüney bu duruma bir hayli kırılmış.