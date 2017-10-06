Arabası çizildi kamera kaydı gösterilmedi
İzmitli Sevinç Ergüney, bir ay önce satın aldığı sıfır kilometredeki aracını, güvenli olsun diyerek sürekli Belsa’daki kapalı otoparka bırakıyordu.
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Geçen gün arabasını almaya geldiğinde baştanbaşa çizilmiş halde buldu. Otopark görevlilerinden kamera kayıtlarını görmek istediğini, ancak buna izin verilmediğini “Bizim bir sorumluluğumuz yok” denilerek savuşturulduğunu anlatıyor. Sevinç Ergüney bu duruma bir hayli kırılmış.
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Etiketler : kamera kaydı, İzmit, Sevinç Ergüney, araba, çizik
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